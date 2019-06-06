К середине торгов индекс МосБиржи подрастал на 0,66% до 2719,78 п., а РТС рос на 1,05% до 1317,00 п. Торги на российском рынке проходят в плюсе на фоне положительной динамике в Европе и вполне представительного экономического форума в Санкт-Петербурге. США оказались лидером по прямым инвестициям в РФ, а сама РФ заняла 10 место в мире по объёмам иностранных инвестиций. Среди лидеров дня оказались «Газпром» и Сбербанк, что можно объяснить повышенным спросом со стороны нерезидентов. Впрочем, наиболее востребованными на рынке всё же были бумаги электроэнергетики: «Русгидро» (от которой ждут изменений в дивидендной политике), «Россети», «ТГК-1» и «ОГК-2». Среди аутсайдеров дня оказалась «Роснефть», что могло быть следствием заявлений президента РФ по согласованной позиции Москвы и OPEC в вопросе соглашения об ограничении добычи. Бумаги металлургов растут на ожиданиях запуска инфраструктурных проектов, о которых довольно много говорится в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. В целом можно говорить о том, что внутренние и внешние условия говорят о поддержке дальнейшего роста индексов.

Достаточно позитивная макроэкономическая картина, о которой говорят государственные представители в рамках форума, продолжает поддерживать интерес к рублю. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4000 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,91%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная 8,08%. Укрепление рубля происходит на фоне схожей динамики прочих сырьевых валют. AUD отыгрывал у доллара 0,25%, а CAD 0,4%. В остальном внешний позитивный фон и консолидация в ценах на нефть обеспечивает рубль устойчивостью. Между тем на рынке растёт убеждённость в том, что ЦБ РФ снизит ставку в текущем году 1-2 раза, поскольку рассчитывает на более значимое замедление инфляции. К 16:05 мск пара USD/RUB – 65,06 (-0,51%), EUR/RUB – 73,39 (+0,02%).

ЕЦБ сохранил параметры денежно-кредитной политики без изменений, но смягчил прогноз повышения ставки. Текущая денежная политика может сохраниться до конца I полугодия в 2020 году. Оценка роста ВВП еврозоны в I квартале осталась на прежнем уровне 1,2%. Основной рост индексов в Европе обеспечивали компании коммунальных услуг, которые, как правило, выплачивают дивиденды выше среднего показателя по рынку. В условиях низкой инфляции и отрицательных ставок это вполне объяснимый приоритет инвесторов. По словам президента ЕЦБ М. Драги, прогноз инфляции в текущем году повышен до 1,3% с 1,2%, а в 2020 году снижен до 1,4% с 1,5%. Прогноз по росту ВВП в 2020 году снижен до 1,4% с прежних 1,6%. В 2019 году рост ожидается на уровне 1,2% вместо прежних 1,1%. К 16:05 мск FTSE 100 – 7246,26 п. (+0,36%), DAX – 11963,00 п. (-0,15%), CAC 40 – 5298,57 п. (+0,12%).

Нефть вырвалась из утренней неопределённости в небольшой плюс. Президент РФ В. Путин заявил в рамках форума в Санкт-Петербурге, что позиция РФ и OPEC по вопросу соглашения об ограничении нефти будет консолидированной. Если же говорить о цене, то РФ устроит $60-$65 за баррель. Соответственно, дискуссию с главой «Роснефти» по снятию ограничений на добычу можно считать законченной. Впрочем, В. Путин также отметил, что в Саудовской Аравии хотят несколько более высокой цены нефти. Morgan Stanley снижает прогноз роста спроса на нефть в текущем году с 1,2 млн бар. до 1,0 млн бар. дневного потребления. Прогноз по цене Brent также был снижен до $65-$70 в II полугодии с прежних $75-$80. К 16:05 мск Brent – $60,86 (+0,38%), WTI – $51,85 (+0,33%), золото – $1337,9 (+0,32%), медь – $5813,61 (+0,53%), никель – $11725 (+0,03%).

Индекс доллара снижался на 0,42% до 96,89 п. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,2% до 0,3% против доллара США. К 16:05 мск пара EUR/USD – $1,127 (+0,48%), GBP/USD – $1,271 (+0,24%), USD/JPY – 108,15 (-0,29%).

Д. Трамп в очередной раз манипулирует рынками. По его словам, он примет решение об очередных пошлинах для Китая после встречи в рамках G20. Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в апреле на 2,1%, но экспорт и импорт также снизились. Оценка роста производительности труда в I квартале снижена до 3,4% с прежних 3,6%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральный старт торгов. После двух дней бурного роста на надеждах, что ФРС может пойти на снижение ставки, рынку требуются подтверждения своих ожиданий, но представители регулятора пока не спешат со своими заверениями. Кроме того, Д. Трамп может вновь стать источником упрямства в торговли, поскольку он не привык отступать, если не достигнет своих целей. В России картина дня вполне позитивная благодаря стабилизации нефти и достаточно позитивному экономическому форуму в Санкт-Петербурге.