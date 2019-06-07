Вчера господствовала положительная динамика. Индекс Мосбиржи подошел к максимуму. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг без новостей стали акции Мечела (+5,15%). Лидерами снижения стали акции Роснефти (-0,77%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50, нефть торговалась ниже $61 за баррель.

Татнефть (+0,38%) отчитается за 1-й квартал по МСФО. Выручка компании ожидается около 240 млрд руб., EBITDA: 70-73 млрд., а прибыль – 52-57 млрд руб. В апреле компания представила презентацию планов, предусматривающих рост переработки на 18% в этом году. Также точка роста есть в банковском бизнесе. С учетом динамики, близкой к боковой, в широком коридоре, я не исключаю возобновления интереса к акциям, отчетность может стать драйвером для новой волны роста, цель 810 руб.

Акции Сбербанка (+2,46%) продолжили рост. Котировки едва не обновили исторический максимум. Сильных фундаментальных драйверов сейчас нет, банк торгуется с коэффициентом 1,7х к балансовой стоимости. Несмотря на высокую рентабельность капитала, около 13%, значительный потенциал роста до конца года, на мой взгляд, отсутствует. Однако вполне возможно, что пробитие максимума вызовет волну закрытия коротких позиций, и в краткосрочном плане акции подорожают до психологической отметки 250 руб. или выше.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе на локальном рынке отчетность Татнефти и форум в Санкт-Петербурге. Ориентир: 2700-2730 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,00.