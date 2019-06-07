Нефть сегодня прибавляет порядка 1,5%. Поддержку котировкам оказали новости о том, что Вашингтон может отложить вступление в силу 5% пошлин на весь мексиканский импорт. На ПМЭФ 2019 участники в целом позитивно высказывались за продление сделки ОПЕК+ 2,0. США ужесточают санкции против венесуэльской PDVSA. Экспорт нефти зарубежными партнерами может попасть под санкции. Акции Роснефти, кстати, вчера подешевели на 0,7% и могут продолжить краткосрочное ослабление.

Отскочившая нефть вчера могла повести за собой российский рынок, мы видим восстановление корреляции с индексом МосБиржи. Поэтому сложно сказать, насколько сильный вклад в итоге оказывает проходящий экономический форум.

Поддержало рисковые активы по всему миру вчера ослабление доллара по отношению к корзине мировых валют. Этому способствовало снижение градуса эскалации тарифных претензий США к Мексике и заседание ЕЦБ. Европейский регулятор смягчил риторику, сдвигает сроки повышения ставки. Некоторые чиновники ЕЦБ заговорили о возобновлении выкупа активов, снижения депозитной ставки. Прогнозы по инфляционным ожиданиям снижены. Но регулятор пока не видит рисков дефляции, рецессии. Инфляция по итогам 2019 г. может составить 1,3%, в 2020 г. 1,4%. В общем рынок, похоже, закладывался на еще более мягкую риторику.

Поддержать доллар могли данные по торговому балансу США в апреле. Дефицит продолжил сокращаться c мартовских $51,9 млрд на фоне слабого импорта и экспорта. Но цифры оказались ниже ожиданий экспертов, $50,8 млрд против $50,7 млрд. Сегодня большое влияние на глобальные рынки окажет ключевой ежемесячный отчет по рынку труда в США. Слабые данные по зарплатам или новым рабочим местам не обязательно станут негативом, ведь это будет своего рода подтверждением для смягчения монетарной политики ФРС. Рынки уже заложили снижение ставки на 25 б.п. к сентябрю этого года. Сильные же данные, наоборот, вызовут дополнительные вопросы.

Азиатские площадки сегодня не демонстрируют ясной тенденции. Китайский континентальный рынок снижается более чем на 1%, согласно шанхайскому композитному индексу. В Гонконге позитивная динамика на фоне ожидания смягчений монетарных условий, снижения доллара.

Ожидаем открытия торгов российскими индексами на положительной территории. Лучше будет выглядеть валютный РТС на фоне роста нефти и укрепления рубля. Крепкой нацвалюте в целом способствует рост котировок золота.