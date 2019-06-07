Российский рынок акций, немного снявший перекупленность, вчера прибавил процент на хорошем внешнем фоне. Сегодня с утра складываются все условия для переписывания исторических максимумов как Индексом Мосбиржи, так и акциями Сбербанка.

Вчера мировые рынки получили поддержку от сообщений о намерении США пока не вводить пошлины на мексиканские товары. На этом фоне выросли как американские индексы, так и нефть. Сегодня подъем внешних индикаторов продолжается.

На нефти хочется остановиться подробнее. Вчера весь день котировки росли, лишь ближе к открытию Америки началось снижение. Причем мы опять видели не очень агрессивные, но все же попытки продавить нефть и увести ее под отметку 60 долларов за баррель. Лишь сообщение о американо-мексиканских переговорах прогнало «медведей» с рынка.

Сегодня с утра нефть подрастает примерно на 0,4% и торгуется вблизи 62,5 доллара за баррель. Ближайшей целью роста является уровень 65, если, конечно, российские представители опять не будут пугать рынок возможностями ухудшения условий соглашения ОПЕК+ или вообще роспуска картеля.

Естественно, что отскакивающая нефть поддержит российские акции. По крайней мере, в ходе вечерней сессии фьючерсы на наши акции отреагировали ростом на подъем котировок нефтяных контрактов. Ждем сегодня открытия рынка акций ростом примерно на 0,4% и продолжения движения вверх.

Среди бумаг выделим Сбербанк, которому остается пройти несколько рублей до обновления исторического максимума. Скорее всего, он это сделает и отправится в сторону следующей цели 257 руб.

Должна подрасти и нефтянка. Между покупкой «Лукойла» и «Роснефти» мы делаем выбор в пользу первой компании.

Рубль уже слишком долго консолидируется чуть выше отметки 65. Пора бы ему пробить этот уровень и отправиться в сторону 64,7. Если и этот рубеж будет пройден, то следующей целью будет очень сильное сопротивление росту российской валюты – отметка 64,1.