Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%-0.4%, в районе 2735-2740 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2750 п. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, продолжившееся и сегодня утром.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В Европе и в США предстоит выход большого количества макроэкономических показателей. На локальный рынок акций некоторое косвенное влияние может оказать вечерняя публикация блока майской статистики, характеризующей состояние рынка руда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.98%) и РТС (+1.27%) завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому отчасти способствовало умеренное внутридневное улучшение состояния внешнего фона. Наиболее обнадеживающим внешним сигналом выступило коррекционное повышение нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели заметно сдвинуться вверх от важного ценового уровня $60 за баррель. Уход ниже указанной поддержки сформировал бы сильный технический сигнал в пользу их дальнейшего падения. Ну а сегодня утром они уже торгуются вблизи своего недельного максимума. Более того, нефтяные контракты сохраняют технический потенциал для последующего восстановления в район $65. Стоит признать, что недавние распродажи на нефтяном рынке носили чрезмерный эмоциональный характер.

Еще одним стимулом для вчерашнего улучшения настроений на локальном рынке акций стало открытие Петербургского международного экономического форума. Вполне логично, что в рамках указанного события состоялся выход ряда важных позитивных корпоративных новостей. Кроме того, информационный поток оказался перенасыщен большим количеством громких заявлений первых лиц крупных российских компаний.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 19 п. или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько смягчили в целом негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.46%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.53%). На текущей неделе их поддержала устойчивость отечественной валюты, которая очень сдержанно реагировала на недавнее обвальное падение нефтяных котировок. Свою позитивную роль сыграло и наметившееся урегулирование ситуации с проблемным Антипинским НПЗ. Теперь этот производственный актив перешел под контроль совместного предприятия «Сбербанка» и Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Акции Русгидро (HYDR RM, +2.85%) пользовались повышенным спросом, несмотря на известие о том, что чистая прибыль эмитента по МСФО сократилась на 31.0% за 1 квартал 2019 года. Общая выручка Русгидро за указанный период незначительно увеличилась на 0.8%. Глава энергохолдинга Николай Шульгинов сумел обнадежить держателей указанных бумаг. Он заявил, что объем дивидендных выплат по ним за 2019 год будет близок к соответствующему показателю за 2018 год.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +2.34%), Россети-ап (RSTIP RM, +5.19%) заметно опередили рынок на фоне заявления главы эмитента Павла Ливинского о том, что электросетевая компания планирует до осени внести на рассмотрение в Минэнерго новую дивидендную политику. В настоящее время в этом вопросе имеется некоторая неопределенность. Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивидендов за 2018 год в связи с убытком. В то же время планируется выплата дивидендов за 1 квартал текущего года. Кроме того, в текущем году возможна выплата дополнительных промежуточных дивидендов. Не стоит также забывать, что в конце 2017 года Павел Ливинский выступал с инициативой об освобождении компании «Россети» от выплаты дивидендов с целью сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Поэтому ее новая дивидендная политика может преподнести неожиданные сюрпризы.

Заметно слабее рынка торговались бумаги нефтяной компании Роснефть (ROSN RM, —0.77%). Вероятно, их держателей насторожили разговоры о том, что вопрос о реструктуризации долга Венесуэлы перед «Роснефтью» в настоящее время не обсуждается. Не секрет, что для гипотетической отсрочки выплаты долга указанной страной имеются очень весомые экономические и политические предпосылки. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин вчера заявил о том, что Венесуэла обслуживает свои обязательства ритмично и в срок.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Рынки акций в Гонконге и в Китае сегодня закрыты. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.