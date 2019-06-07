По итогам торгов 6 июня индекс МосБиржи вырос на 0,98% до 2728,25 п., а РТС укрепился на 1,27% до 1319,85 п. В течение дня отечественный рынок подпитывался относительным внешним спокойствием и позитивным настроем на ПМЭФ. Вслед за ФРС, которая может пойти на смягчение денежной политики, ЕЦБ решил отложить повышение ставки до конца I полугодия 2020 года. Соответственно, настрой ведущих мировых центральных банков сменился с ожиданий ужесточения денежной политики на более мягкий подход. Впрочем, данное обстоятельство в большей степени благоволит рублю, хотя и повышенная дивидендная доходность акций многих крупных российских компаний также становится более востребованной. Это наглядно было видно на бумагах Сбербанка (+2,46%) и «Газпрома» (+0,63%). «МТС» планирует вместе с Huawei развивать 5G сети в РФ. Возможно, что компания сможет снизить затраты на покупку оборудования, так как у Huawei есть проблемы на других рынках. «ТМК» (+4,55%) будет поставлять трубы для «НОВАТЭК» (+1,09%). Совет директоров «ЭНЕЛ Россия» (+4,37%) созывает внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса продажи Рефтинской ГРЭС минимум за 21 млрд рублей в пользу АО «Кузбассэнерго». Если продажа будет одобрена, то акционеры могут рассчитывать на специальный дивиденд. В лидерах дня также оказались бумаги «Мечел» (+5,15%), «ОГК-2» (+3,09%), «ТГК-1» (+2,86%) и «Русгидро» (+2,85%). Слабее всех оказались «САФМАР» (-2,51%), «Роснефть» (-0,77%), «Магнит» (-0,35%) и «РусАгро» (-0,31%). Активность была выше, чем днём ранее. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 50,735 млрд рублей.

Рубль чувствовал себя достаточно комфортно на фоне смягчения риторики ФРС и ЕЦБ. Вместе с рублём укреплялись против доллара валюты других стран от 0,2% в AUD до 0,35% в NZD. Стоит также напомнить о росте разрыва в доходностях между ОФЗ и американскими казначейскими обязательствами. На фоне ожиданий снижения ставки ЦБ РФ также присутствует спекулятивный момент интереса в рамках Carry trade. ПМЭФ своим позитивным настроем напоминает, что инвесторы не теряют веру в Россию, если уж США оказались на первом месте по объёмам инвестиций, а сама РФ заняла десятое место в мире среди лидеров по вложениям.

Торги в США завершились ростом индексов на фоне новостей о том, что Белый дом может отложить вступление в силу 5% пошлины на весь мексиканский экспорт в США. Позже слухи были опровергнуты, но рынку хватило и призрачной надежды. Впрочем, в американской администрации допускают, что тарифы могут просуществовать непродолжительное время. Внешним стимулом для рынка США стало решение ЕЦБ сохранять текущую денежную политику до конца I полугодия 2020 года, а также сделать политику ещё более мягкой, если ситуация в экономике еврозоны ухудшится. В американо-китайских отношениях обходится без перемен. Д. Трамп обещает принять новые тарифы для КНР сразу после G20. Он также обвинил Китай в том, что это он виноват в срыве почти готового соглашения. Статистика по США больших сюрпризов не принесла. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 3 тыс. до 218 тыс. Рост продуктивности в I квартале был снижен до 3,4% по сравнению с предыдущей оценкой 3,6%. По итогам торгов Dow Jones вырос на 0,71% до 25720,66 п., а S&P 500 поднялся на 0,71% до 2843,49 п.

Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. Позитивный настрой был обеспечен решением ЕЦБ отложить повышение ставки до конца I полугодия в 2020 году. Можно было бы говорить о том, что США могут задержать принятие пошлин на мексиканский экспорт, так как переговоры по контролю над эмиграцией продолжаются, но вице-президент США М. Пенс всё же сообщил, что тарифы будут повышены с понедельника. Д. Трамп также говорил о том, что мексиканская сторона пока лишь делает вид, что намерена решать проблему, поэтому он вполне счастлив по поводу импортных пошлин. Активность в Азии была всё же ниже обычного, так как в Гонконге и Китае праздновали День драконьих лодок. В Австралии индекс активности в сфере строительства упал в мае до 40,4 п. с 42,6 п. в апреле. Расходы японских домохозяйств выросли в апреле на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад при ожиданиях роста на 2,6%. Соответственно, за месяц они упали на 1,4%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии упал за апрель на 0,2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 20871,97 п. (+0,47%), S&P/ASX 200 – 6428,70 п. (+0,72%).

Нефть марки Brent на торгах в среду опускалась на территорию «медвежьего» рынка, но на дневном графике смогла отстоять растущий тренд. Помощь для нефти пришла из России. В рамках ПМЭФ президент РФ В. Путин заявил о том, что между РФ и Саудовской Аравией существуют разногласия по поводу справедливой цены за баррель, но позиция по ограничению добычи будет консолидированной. На рынке также понадеялись на то, что США всё же смогут отложить принятие пошлин на мексиканский экспорт, хотя надежды на это крайне мало. К 9:00 мск Brent – $62,57 (+1,46%), WTI – $53,32 (+1,39%), золото – $1336,3 (-0,48%), медь – $5854,39 (+0,19%), никель – $11720 (+0,46%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 97,07 п. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,126 (-0,12%), GBP/USD – $1,27 (+0,02%), USD/JPY – 108,44 (+0,07%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ слабо позитивный. Нефть пытается расти, рынки в Азии торгуются в плюсе. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно доллара. Вполне очевидно, что основная активность на рынках проявится к вечеру, когда станет известна статистика по рынку труда в США. Велика вероятность того, что данные за май будут слабыми, что лишь усилит ожидания более мягкой политики ФРС. Соответственно, подобные настроения будут формировать аппетиты к риску. Из корпоративных событий дня можно выделить отчётность Сбербанка по РСБУ за пять месяцев, последний день торговли с дивидендами в бумагах «Акрон» (135 рублей на акцию), последний день с дивидендами в бумагах «ММК» (1,398 рублей на акцию).