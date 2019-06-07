Российский рынок акций и рубль подрастут в начале дня вслед за нефтяными котировками. Положительная динамика на азиатских рынках поддержит спрос на российские активы.

ИНДЕКСЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением — около 0,3-0,4%, в районе 2735-2740 пунктов.

"Внешний фон остается сравнительно благоприятным, чтобы сохранить в силе восходящий тренд по индексу РТС. Слухи о возможном переносе сроков введения США пошлин на импорт из Мексики, хотя и не получили официального подтверждения, способствовали смягчению опасений в отношении "торговых войн", — отмечает Антон Старцев из компании "Олма".

Диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, на взгляд Михаила Поддубского из Промсвязьбанка, пока сохраняет актуальность.

Он отмечает, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", ММК, что суммарно снизит индекс Мосбиржи примерно на 35 пунктов. "В приближении к дивидендным отсечкам ожидаем, что индекс Мосбиржи может вернуться к верхней границе диапазона в 2700-2750 пунктов", — добавляет он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, благоприятная динамика цен на энергоносители оказывает поддержку курсу российской валюты, считает Старцев из компании "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что курс доллара в среду будет находиться в диапазоне 64,7-65,5 рубля.

"Нефть пытается расти, рынки в Азии торгуются в плюсе. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно доллара. Вполне очевидно, что основная активность на рынках проявится к вечеру, когда станет известна статистика по рынку труда в США. Велика вероятность того, что данные за май будут слабыми, что лишь усилит ожидания более мягкой политики ФРС. Соответственно, подобные настроения будут формировать аппетиты к риску", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,11-0,16%.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,68%, японский Nikkei 225 — на 0,47%. Торги на биржах Китая и Гонконга не проводятся в связи с национальным праздником.

Стоимость нефти растет на 1,22% — до 62,42 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,08% — 1,1266 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос на фоне позитивных новостей с Петербургского международного экономического форума и корпоративных историй.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,98% — до 2728,25 пункта, индекс РТС — на 1,27%, до 1319,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 31 копейку – до 65,09 рубля, евро — на 4 копейки, до 73,34 рубля, следует из данных Московской биржи.