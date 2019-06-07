Рубль завершает неделю на уверенной ноте, тестируя отметку 65 в паре с долларом и приближаясь к отметки 73 в паре с евро. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть на более чем 3% по итогам вчерашних торгов. Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в ходе ПМЭФ 2019 о готовности обеих стран к совместным решениям продолжают поддерживать нефтяные цены, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки по ограничению добычи. Снижение доходностей на рынке ОФЗ накануне могло вновь быть связано со спросом со стороны нерезидентов, поэтому по итогам дня рубль оказался в числе лидеров роста среди валют развивающихся стран. Сегодня ключевым событием для рубля выступает публикация данных по рынку труда в США (15:30). В случае слабых данных рубль может заметнее укрепиться в паре с долларом.

После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление контроля за которой является условием Трампа для сохранения пошлин на неизменном уровне. Позднее Трамп подтвердил намерения ввести 5% пошлины с понедельника, что предполагает подписание соответствующего указа сегодня. Параллельно важной темой для нефтяного рынка остаются перспективы сделки ОПЕК+. Риторика министров энергетики Саудовской Аравии и России в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума свидетельствует о настроенности сторон на конструктивный диалог, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки ОПЕК+. Нефть на этом фоне вернулась к отметке 63 долл./бар.