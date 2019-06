По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в мае продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились в годовом сопоставлении на 6,7%, до 137 624 единиц. Объем продаж за период с января по май 2019 г. снизился на 2,2% г/г, до 677 570 единиц. Даже с поправкой на более длинные майские праздники, которые могли отразиться на результате за минувший месяц, в резком ухудшении динамики рынка нельзя не увидеть тревожную тенденцию, указывающую на ослабление потребительского спроса. Мы также полагаем, что наблюдаемое ускорение снижения продаж может вынудить правительство принять дополнительные меры для поддержания рынка во 2п19. Пока мы продолжаем придерживаться мнения, что авторынок завершит год в положительной зоне, однако последние тенденции несут в себе негативный риск с точки зрения такого прогноза.

АвтоВАЗ завершил месяц с продажами на уровне прошлого года (28 739 единиц), сохранив лидирующие позиции на рынке с долей 21% (в мае и за 5м19). За период с января по май продажи АвтоВАЗа выросли на 4% г/г, до 143 418 единиц. Доля рынка альянса АвтоВАЗ/Renault/Nissan в России составила 33% в мае и 34% за 5м19.

Sollers в мае резко сократила продажи автомобилей УАЗ (-32% г/г, до 2 471 единиц), в результате чего показатель за 5м19 снизился на 5% г/г, составив 13 650 единиц. Продажи автомобилей Ford, выпускаемые СП Sollers и Ford, которое скоро прекратит свое существование, снизились на 8% г/г в мае и на 30% г/г за период с января по май. При этом мы полагаем, что в мае продажи Ford отчасти стимулировались за счет скидок, которые компания предлагала покупателям, чтобы реализовать товарные запасы до закрытия СП (см. Sollers — Deal with Ford; business crystallises, but time needed to create value от 3 апреля).

Что касается других российских производителей, ГАЗ в мае сократил продажи легкого коммерческого транспорта на 8% г/г (до 4 309 единиц), а за период с начала года – на 3% г/г (до 21 164 единиц).