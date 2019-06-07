Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более, чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже «круглого» уровня в 60 долл./барр. не получилось.

Мы считаем, что до саммита ОПЕК+ нефть будет находиться в диапазоне 60-65 долл./барр., оставаясь чувствительной к конъюнктуре мировых рынков и риторике стран ОПЕК+. В целом, мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г., рассчитывая на ухудшение фундаментала, а именно появление навеса предложения за счет прекращения смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, агрессивного наращивания добычи американскими сланцевиками и начала замедления роста спроса на энергоносители ввиду торможения глобальной экономики.

Однако эскалация «торговой войны», затуманивающая перспективы мировой экономики, слабая статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США и чересчур резкий выход спекулянтов из лонгов по нефти в мае смешали карты и привели к более раннему обвалу сырья, чем мы прогнозировали, и заставили нас несколько изменить ожидания относительно судьбы соглашения ОПЕК+. В сложившихся

условиях наиболее очевидным сценарием выглядит продление соглашения до конца года, чтобы стабилизировать цены.

Торговое противостояние между США и Китаем перешло от фазы «сближения позиций» и надежд на скорое подписание соглашения к новому витку эскалации конфликта, что выразилось во взаимном повышении пошлин (10 мая США увеличили тарифы c 10% до 25% на китайский импорт объёмом $200 млрд., с 1 июня к аналогичным мерам прибегнул и КНР – ограничения коснулись $60 млрд.).

Дополнительным «ударом» и поводом для ухудшения экономических прогнозов стало неожиданное объявление США о готовности ввести ввозные пошлины на мексиканские товары (5% с 10 июня, с возможностью плавного повышения до 25%, если страна не пойдет на уступки). Все это привело к тому, что участники рынка стали серьезно бояться, что противостояние затянется и приобретет характер полноценной экономической войны: спекулянты массово закрывали длинные позиции по нефти — с пиковых уровней в начале мая было закрыто более 50 тыс. контрактов.