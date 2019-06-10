Рынок акций РФ и рубль в начале дня подрастут на внешнем позитиве. Рост фондовых индексов и рынка нефти поддерживает стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с повышением около 0,3% — в районе 2735-2740 пунктов по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720 и 2710 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2750 и 2760 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно повышение рынка акций РФ, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ввода пошлин на импорт из Мексики, что способствует смягчению опасений, связанных с "торговыми войнами". На валютном рынке РФ в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз пары доллар-рубль", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня — 64,50– 65,35 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 1-1,7% фоне слабой майской статистики по рынку труда, поддержавшей надежду на снижение Федрезервом базовой процентной ставки.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра росли на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышались – на 0,3-2,2%, японский Nikkei 225 — на 1,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти растет на 0,5% — до 63,59 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1311 доллара против 1,1332 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в конце недели повысился по основным биржевым индексам. Дорожающая нефть и повышение мировых фондовых рынков поддержали стоимость российских активов.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию пятницы увеличился на 0,05% — до 2729,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1325,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 28 копеек — до 64,81 рубля, евро вырос на 12 копеек — до 73,45 рубля, следует из данных Московской биржи.