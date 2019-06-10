Слабые данные по рынку труда в США в прошлую пятницу оказали неожиданно положительный эффект на рисковый настрой. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США оказался значительно ниже консенсуса – всего лишь +75 тыс. человек против ожиданий рынка +175 тыс. Это обстоятельство, очевидно, убедило инвесторов в необходимости скорого смягчения монетарной политики в США. По данным Bloomberg, вмененная вероятность снижения процентной ставки на июльском заседании ФРС (31 июля) выросла до 83.4% против 47.8% неделей ранее.

Подобные перспективы создали для долгосрочных процентных ставок стимулы протестировать пороговые значения – UST’10 опускалась до 2.06%, но впоследствии вернулась к 2.12%. Фондовые индексы также удержались в зоне роста (S&P 500 +1.0%, Stoxx 50 +1.2%). Однако не стоит игнорировать политический фактор на фоне смягчения риторики Д.Трампа в отношении Мексики, а также в отношении Китая. Инвесторы возлагают большие надежды на предстоящий саммит G20, итогом которого может стать достижение соглашения между США и Китаем по спорным торговым вопросам. Возможно, именно это событие станет краеугольным камнем для ФРС в вопросе изменения ориентиров и траектории ставок в 2п’19.



