Инвесторы возлагают большие надежды на предстоящий саммит G20
Слабые данные по рынку труда в США в прошлую пятницу оказали неожиданно положительный эффект на рисковый настрой. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США оказался значительно ниже консенсуса – всего лишь +75 тыс. человек против ожиданий рынка +175 тыс. Это обстоятельство, очевидно, убедило инвесторов в необходимости скорого смягчения монетарной политики в США. По данным Bloomberg, вмененная вероятность снижения процентной ставки на июльском заседании ФРС (31 июля) выросла до 83.4% против 47.8% неделей ранее.
Подобные перспективы создали для долгосрочных процентных ставок стимулы протестировать пороговые значения – UST’10 опускалась до 2.06%, но впоследствии вернулась к 2.12%. Фондовые индексы также удержались в зоне роста (S&P 500 +1.0%, Stoxx 50 +1.2%). Однако не стоит игнорировать политический фактор на фоне смягчения риторики Д.Трампа в отношении Мексики, а также в отношении Китая. Инвесторы возлагают большие надежды на предстоящий саммит G20, итогом которого может стать достижение соглашения между США и Китаем по спорным торговым вопросам. Возможно, именно это событие станет краеугольным камнем для ФРС в вопросе изменения ориентиров и траектории ставок в 2п’19.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190610/830059979.html