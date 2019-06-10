На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения участников рынка по отношению к рисковым активам.

Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп решил отложить введение тарифов на импортные товары из Мексики на фоне успешных переговоров между двумя странами. В результате, мексиканская валюта укрепилась на более чем 2.5% по отношению к доллару США, фактически вернувшись на уровни до угрозы введения импортных пошлин со стороны Штатов. Отметим, что в пятницу были опубликованы слабые данные по американскому рынку труда, согласно которым в мае в экономике США было создано только 75 тыс. рабочих мест, что оказалось значительно хуже ожиданий рынка (175 тыс.). На этом фоне рынок еще больше убедился в возможном снижении ключевой ставки от ФРС, а вероятность этого снижения на июльском заседании сейчас оценивается в 80%.

Пара EURUSD в моменте торгуется в районе отметки 1.13. В условиях возможного снижения ключевой ставки американским регулятором европейская валюта имеет шансы укрепиться по отношению к доллару США. Тем не менее, отметим, что перспективы экономики еврозоны пока по-прежнему выглядят не самым лучшим образом, и это будет ограничивать потенциал укрепления евро. Текущая неделя обещает быть относительно спокойной ввиду отсутствия публикации значимой макроэкономической статистики, а позитивные новости, связанные с успешными переговорами США и Мексики, могут поддержать динамику всего блока рисковых активов.