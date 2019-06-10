Результаты переговоров между США и Мексикой оказывают поддержку рисковым активам
На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения участников рынка по отношению к рисковым активам.
Накануне стало известно, что президент США Д. Трамп решил отложить введение тарифов на импортные товары из Мексики на фоне успешных переговоров между двумя странами. В результате, мексиканская валюта укрепилась на более чем 2.5% по отношению к доллару США, фактически вернувшись на уровни до угрозы введения импортных пошлин со стороны Штатов. Отметим, что в пятницу были опубликованы слабые данные по американскому рынку труда, согласно которым в мае в экономике США было создано только 75 тыс. рабочих мест, что оказалось значительно хуже ожиданий рынка (175 тыс.). На этом фоне рынок еще больше убедился в возможном снижении ключевой ставки от ФРС, а вероятность этого снижения на июльском заседании сейчас оценивается в 80%.
Пара EURUSD в моменте торгуется в районе отметки 1.13. В условиях возможного снижения ключевой ставки американским регулятором европейская валюта имеет шансы укрепиться по отношению к доллару США. Тем не менее, отметим, что перспективы экономики еврозоны пока по-прежнему выглядят не самым лучшим образом, и это будет ограничивать потенциал укрепления евро. Текущая неделя обещает быть относительно спокойной ввиду отсутствия публикации значимой макроэкономической статистики, а позитивные новости, связанные с успешными переговорами США и Мексики, могут поддержать динамику всего блока рисковых активов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190610/830060047.html