В пятницу спрос на ОФЗ сохранился, и в некоторых бумагах, таких как пятилетние ОФЗ 26227, семилетние ОФЗ 26226 и пятнадцатилетние ОФЗ 26225, были хорошие обороты. Котировки наиболее ликвидных выпусков прибавили 0,2–0,4 п.п. Спрос на ОФЗ в сочетании с отскоком нефтяного рынка вывел в пятницу рубль в лидеры среди валют EM: рубль укрепился за основную торговую сессию почти на 0,3%, тогда как большинство валют развивающихся стран дешевели. По итогам недели российская валюта тоже показала один из наиболее высоких результатов, подорожав почти на 1% (лучше был только бразильский реал, который прибавил 1,5%). Центральным событием этой недели должно стать заседание российского ЦБ, на котором мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 7,5%. Такого же прогноза, судя по опросам, придерживается большинство участников рынка. Впрочем, снижение ключевой ставки на 25 б.п., по нашему мнению, уже учтено сегментом ОФЗ: за прошлую неделю доходности бумаг упали еще примерно на 10–20 б.п. и сейчас находятся на уровнях начала августа прошлого года.

В настоящее время доходности индикативных ОФЗ следующие: годичных – 7,4% годовых, пятилетних – 7,55%, десятилетних – 7,75%, пятнадцатилетних – 7,9%. При снижении ключевой ставки на 25 б.п. до 7,5% положительный кэрри будут давать гособлигации со сроком обращения от пяти лет, доходности коротких бумаг останутся ниже ставок денежного рынка.

На наш взгляд, бурная реакция на снижение ставки в эту пятницу маловероятна. Она возможна, только если появятся намеки со стороны монетарных властей на еще один пересмотр ставки до конца нынешнего года. К тому же российский рынок практически проигнорировал сильное падение цен на нефть, так что после заседания ЦБ участники, скорее всего, предпочтут зафиксировать прибыль. Перед пятничным заседанием спрос на ОФЗ может получить поддержку на фоне отсутствия первичного предложения со стороны Минфина, поскольку в эту среду аукцион проводиться не будет из-за праздника.