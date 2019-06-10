Торги на мировых рынках поддерживаются ожиданиями смягчения подхода глобальных центробанков. Во-первых, глава ФРС Дж. Пауэлл указал на обеспокоенность торговыми конфликтами и замедлением глобального экономического роста. Во-вторых, после разочаровывающих данных о росте новых рабочих мест в США всего на 75 тыс. против ожидаемых 175 тыс. воспринимаемая рынком вероятность снижения ставки ФРС в июле вы- росла с 66% до 83%. «Голубиные» настроения преобладали и в заявлениях ЕЦБ: регулятор передвинул срок повышения ставок до 3К20. Это нейтрализовало негатив от угроз США по введению новых пошлин в отношении Китая на товары объемом 300 млрд долл. и 5% тарифов на мексиканский экспорт. Последние были все же отложены после достижения двустороннего соглашения между США и Мексикой по миграции и торговле.

Для российского рынка неделя оказалась успешной: рубль укрепился к доллару сильнее аналогов на фоне успешного размещения ОФЗ, несмотря на возвращение лимитов предложения Минфина. Новостной фон на ПМЭФ добавил позитива российским активам: в преддверии начала «недели тишины» глава Банка России Э. Набиуллина отметила, что на фоне замедления инфляции до 5,1% г/г в мае и благоприятной картины инфляционных ожиданий, ЦБ будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки уже 14 июня.

Ключевые темы этой недели. В начале недели внимание глобальных рынков будет сосредоточено на действиях США и Китая в отношении торгового конфликта двух стран после комментариев С. Мнучина о повышении тарифов, если стороны не достигнут соглашения на следующем раунде переговоров на саммите G-20 в 28-29 июня. В среду в центре внимания будет инфляция США за май, снижение которой ниже целевого порога в 2% в совокупности со слабой статистикой новых рабочих мест прошлой недели и растущей эскалацией торговых конфликтов может укрепить рынки в ожиданиях снижения ставки ФРС.

Важный блок данных по Китаю, включая экспорт/импорт (пн), инфляцию (ср), промпроизводство и розничные продажи (пт), вероятно подтвердит замедление роста ВВП во 2К19. Возможно это приведет к ответным мерам, включая фискальное и монетарное стимулирование. В России активность на этой неделе будет понижена из-за выходных 12 июня. Ключевым событием станет решение Банка России в отношении ключевой ставки 14 июня. Мы полагаем, что ставка будет снижена на 25 б.п. (раньше, чем мы предполагали изначально), поскольку не реализовался ряд рисков. Во-первых, глобальные рынки теперь более уверенно относятся к смягчению риторики ФРС: вероятность снижения ставки регулятора в сентябре увеличилась с 30-50% до почти 100%. Во-вторых, в мае риски для рубля не материализовались; поддержку российской валюте оказал притока нерезидентов в ОФЗ, который составил около 3 млрд долл. В-третьих, инфляция продолжает замедляться с 5,2% г/г в апреле до 5,1% г/г в мае, и предварительные данные за первую неделю июня говорят о том, что ИПЦ может скоро снизиться ниже 5,0% г/г. Инфляционные ожидания домохозяйств на 12М также снизились с 9.4% в апреле до 9.3% в мае. Мы ожидаем, что на ближайшем заседании ЦБ снизит прогноз инфляции на конец 2019 года, что создаст потенциал для дальнейших снижений ставки в этом году. На данный момент мы рассчитываем на 2 снижения по 0,25 б.п. в июне и сентябре, но есть потенциал увеличения их числа при сохранении благоприятной конъюнктуры.

Существует и ряд аргументов против более агрессивного снижения ключевой ставки, среди которых падение цен на нефть, ускорение роста ИПЦ продовольственных товаров и услуг, а также замедление роста розничных и корпоративных депозитов в рублях.