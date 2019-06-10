Главным событием этой недели станет заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Последняя макроэкономическая статистика свидетельствует о снижении инфляционных рисков и инфляционных ожиданий, что может стать сильным аргументом в пользу понижения ставки на 25 бп уже в эту пятницу. На прошлой неделе на рынке ставок отмечалось ралли, вызванное мягкой риторикой главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме она отметила, что регулятор готов рассмотреть снижение ставок в ближайшее время. На этом фоне ставки упали в среднем на 25–30 бп н/н, и только ставки NDF немного отстали вследствие низкого объема рублевой ликвидности в системе.

Однодневные ставки в пятницу двигались разнонаправленно. Рынок продолжает искать баланс между низким уровнем ликвидности в системе и невысоким спросом на нее в преддверии заседания ЦБ, что приводит к некоторой несогласованности в динамике ставок в различных сегментах. Очередной период усреднения стартовал в прошлую среду, однако банки поддерживали остатки средств на корсчетах на 150–200 млрд руб. ниже целевого уровня, намереваясь, вероятно, отложить накопление запаса свободных резервов на период после принятия решения ЦБ. Утром в пятницу однодневные ставки открылись под небольшим давлением, однако во второй половине дня спрос на ликвидность заметно снизился. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа опустилась на 7 бп, до 7,84%, закрытие произошло на отметке 7,17%. Ставка RUSFAR овернайт снизилась до 7,64% (-17 бп), в то время как средняя ставка овернайт на межбанке в пятницу выросла на 10 бп, до 7,54%. RUONIA в последние несколько дней держится вблизи ключевой ставки, однако стоит отметить, что оборот торгов существенно снизился, что, на наш взгляд, обуславливает ее устойчивость.