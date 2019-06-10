В мае импорт из стран дальнего зарубежья упал на 7,8% г./г. (после временного, как мы и предполагали, роста в апреле на 5% г./г.). Основной негативный вклад внесли машины и оборудование (см. таблицу ниже), но в минусе оказались также и другие ключевые позиции. Впрочем, помесячную динамику импорта машин и оборудования можно сравнить с «американскими горками», тем не менее, в среднем с начала года она остается приблизительно на уровне —1,6 п.п. к общим темпам роста импорта. Как мы не раз отмечали, это говорит о волатильном характере внутренних инвестиционных расходов (в экономике не происходит инвестиционного бума, а импортная продукция инвестиционного назначения закупается от случая к случаю). При этом падение импорта в мае не стало, на наш взгляд, результатом действия негативного календарного фактора и/или эффекта высокой базы прошлого года: даже с исключением их влияния месячная динамика как инвестиционного, так и потребительского импорта остается слабой.

Учитывая, что новых причин для слабости импорта не появилось, мы по-прежнему полагаем, что основной фактор этого – вялая динамика потребительских и инвестиционных расходов. Так, потребительский спрос уже несколько месяцев подряд показывает околонулевые результаты, схожая ситуация и в инвестициях: за 1 кв. их рост не превысил полпроцента в годовом выражении, хотя за прошлый год они повысились более чем на 2% г./г.

Дальнейшая динамика импорта будет зависеть от потенциала ускорения роста экономики, но в этом году мы не видим факторов, которые заметно могли бы этому способствовать. Пока с начала года импорт в стоимостном выражении упал на 2,2% г./г., и если (с учетом сезонности) ситуация сохранится, то к концу года можно ожидать его просадки на 3%.