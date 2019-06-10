Решение президента США Дональда Трампа отложить введение 5%-й пошлины на импорт из Мексики, которое должно было произойти сегодня, стало причиной восстановления на рынках акций. По мнению некоторых инвесторов, действия США в отношении Мексики повышают вероятность достижения «торгового перемирия» между США и Китаем на встрече G20 в конце этого месяца. Может ли встреча G20 также положить начало скоординированному смягчению денежно-кредитной политики ведущими центробанками?

С экономической точки зрения повышение таможенных пошлин равносильно повышению налогов, то есть ужесточению бюджетной политики. Повышение пошлин оказывает негативное влияние на мировую торговлю и темпы роста глобального ВВП, то есть является «шоком спроса». Пока введение Соединенными Штатами пошлин в отношении Китая не привело к сколько-нибудь существенному ускорению инфляции. На этой неделе будет опубликована статистика по инфляции в США и Китае. Если в обоих случаях мы увидим, что инфляция снижается, это может стать весомым аргументом как для Народного банка Китая, так и для ФРС США приступить к смягчению денежно-кредитной политики в самом ближайшем будущем.

Рынок облигаций по-прежнему сигнализирует о низких темпах роста, низкой инфляции и низких процентных ставках. Реальные доходности UST (индекс USGGT10 на Bloomberg) и инфляционные ожидания в США (индекс FWISUS55) продолжают держаться вблизи минимумов. Доходность 10-летних облигаций Германии опустилась до рекордно низких значений. Используя терминологию центробанков, инфляционные ожидания не «заякорены», что увеличивает риск дезинфляции и усложняет достижение ведущими центробанками официального целевого уровня инфляции.

Между тем комментарии главы ФРС Джером Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, говорят о том, что Федрезерв готов рассмотреть возможность смягчения денежно-кредитной политики, на чем уже не раз настаивал президент Трамп. После публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда США рынок фьючерсов на ставку ФРС закладывает 80%-ю вероятность снижения ставки на июльском заседании FOMC и общее снижение ставки на 70 бп до конца года. Ближайшее заседание FOMC состоится на следующей неделе (18–19 июня). Участники рынков полагают, что на нем Федрезерв еще будет не готов к снижению, но теоретически есть шанс, что регулятор захочет использовать эту возможность, чтобы ответить на сигналы рынка UST.

Ряд индикаторов указывает на замедление роста экономики США, которое и является основной причиной смены риторики ФРС. Зампред ФРС Ричард Кларида на прошлой неделе в интервью CNBC отметил, что у Федрезерва есть опыт использования «упреждающего» снижения ключевой ставки. Такие шаги, например, предпринимались в 1988 г., в период азиатского кризиса 1998 г. и затем в 1995 г.

Гибкий подход ФРС можно только приветствовать, особенно сейчас, когда ставка по федеральным фондам превышает «нейтральное» значение, оцениваемое в 2,00%. Как правило, американский рынок акций на снижения ключевой ставки отвечает ростом котировок. Кроме того, у инвесторов есть вера в так называемый пут-опцион ФРС – т.е. в то, что американский регулятор «не оставит» американский рынок акций и как минимум постарается уменьшить амплитуду и длительность потенциальных коррекций.

Однако не меньшее значение для участников рынка акций имеет динамика корпоративных прибылей и реальные темпы экономического роста. Между тем во 2к19 уровень прибылей корпоративного сектора США снизился, а темпы роста ВВП, согласно многим прогнозам, в текущем квартале в годовом выражении будут близки к 1%. Если в экономике США наступит рецессия, то есть рост ВВП станет отрицательным, то на среднесрочную перспективу инвесторы начнут закладывать намного более низкие темпы роста корпоративных прибылей. На прошлой неделе Пауэлл признал, что в определенных обстоятельствах ставка Федрезерва может опуститься к нулевой отметке. Если ФРС запустит четвертую программу количественного смягчения, инвесторы могут расценить это как фактор, создающий условия для перегрева рынка и дальнейшего роста цена на финансовые активы. Заметим, что на ближайшее будущее, помимо снижения процентных ставок, в арсенале ФРС имеется такой инструмент, как перенос сроков либо полный отказ от завершения программы сокращения баланса, запланированного на сентябрь.

Исходя из данных портала centralbanknews.info, 72% всех изменений в политике центробанков в этом году было направлено на смягчение, а не на ужесточение денежно-кредитной политики. На прошлой неделе процентные ставки снизили регуляторы в Австралии и Индии – странах, чья экономика во многом зависит от торговли с Китаем. Высока вероятность дальнейшего смягчения в ближайшие месяцы – особенно в развивающихся странах. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в интервью Bloomberg TV сегодня утром, что у центробанка страны есть возможности для расширения стимулирующих мер. Его следующее заседание состоится 20 июня, т.е. на следующий день после окончания заседания FOMC. Некоторые обозреватели отмечают, что Япония является хорошим примером того, почему современная монетарная теория не работает. В частности, японский центробанк практически полностью контролирует рынок гособлигаций, монетизируя госдолг, однако ВВП страны растет очень медленно, а инфляция равна нулю. Баланс Банка Японии уже превысил размер всей экономики страны. Все это происходит несмотря на десятилетия «нетрадиционных» мер монетарной политики, которые все больше воспринимаются как вполне «традиционные» (и совершенно неэффективные).

Индекс доллара в данный момент нащупал техническую поддержку на 200-дневной скользящей средней, что указывает на наличие потенциала для укрепления американской валюты. Курс USDCNY понемногу растет и уже достиг 6,93. Центробанк Китая на прошлой неделе заявил о том, что курс 7,00 не имеет никакого «психологического» значения, хотя, как полагают многие валютные трейдеры, достижение этой отметки приведет к массовому оттоку капитала и/или экспорту дезинфляции, а также создаст неблагоприятные условия для азиатских торговых партнеров Китая. Для минимизации этих рисков центробанк страны, как ожидается, может принять ряд мер, направленных на смягчение монетарной политики. По последним данным, объем торговли Китая в мае увеличился на 1,1%, при этом импорт сократился на 8,5%, что указывает на слабый спрос.