Рубль останется мало подвержен внешним движениям
Некоторая деэскалация торговой напряженности по мексиканскому направлению способствует ограниченному восстановлению аппетитов к покупке риска. Рубль на этом фоне начинает неделю укреплением выше уровней 64,8.
Считаем, что эта неделя для рублевой валюты будет иметь нейтральный характер. Мы ожидаем, что в эту пятницу ЦБ РФ снизит ставку на 25 б.п. до уровня 7,5%. Ожидания данного шага, как и его реализация в конце недели могут поддержать рост рынка ОФЗ, что окажет рублю косвенную поддержку.
Также мы видим сигналы от ФРС в виде роста толерантности американских монетарных властей к идее смягчения своей политики. Мы продолжаем полагать, что в случае реальной готовности Федрезерва к снижению ставок позиция Штатов по торговому противостоянию с Китаем может также получить определенное смягчение. Ожидания рынков новых монетарных стимулов от ФРС также является одним из факторов, с помощью которого инвесторам удается оставаться инертными к рискам замедления роста мировой экономики.
В плоскости торговых конфликтов ситуация хотя и получает шансы на деэскалцию – США пока что отложили введение тарифов для мексиканских товаров, но так или иначе остается весьма сложной. Последние заявления как США, так и Поднебесной по торговому конфликту продолжают характеризоваться постоянной изменчивостью, не позволяя настроениям рынка нормализоваться. Тревожность участников рынка за рост мировой экономики никуда не исчезла, а лишь получила «камуфляж» со стороны ожиданий снижения ставок в США, на что мы указывали выше.
Нефтяные цены в понедельник двигаются вблизи уровня 63$, мы продолжаем ожидать возвращения котировок к более активному росту в перспективе ближайших недель.
В таких условиях рубль, вероятно, останется мало подвержен внешним движениям. Прогнозируем движение курса рубля до конца недели в диапазоне 64,4-65,8.
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