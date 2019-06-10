На прошлой неделе рынки пытались отыграть идею значительно расширившихся корпоративных спредов, возникшую в последние недели в результате снижения доходностей казначейских облигаций.

Комментарий главы ФРС Дж. Пауэлла о готовности регулятора поддержать рост экономики в случае необходимости был воспринят рынком как готовность регулятора перейти к снижению ставок. В результате текущий уровень доходностей по казначейским облигациям участники рынка начали воспринимать как «новую нормальность». Реакция в корпоративном сегменте была не столь быстрой, из-за чего снижение доходностей там было гораздо менее выраженным.

Стоит отметить, что подобные рыночные аномалии возникают нечасто и быстро исчезают, поэтому стоит поторопиться, и лучше всего отыгрывать эту идею через длинные бумаги.

На этом фоне большинство рынков облигаций развивающихся стран прибавили в цене, но, еще раз стоит отметить, не полностью отыграли снижение базовых ставок, оставив пространство для роста цен.

Исключением стал рынок Мексики, где рейтинговое агентство Fitch понизило сначала суверенный рейтинг, а затем рейтинг крупнейшей нефтедобывающей страны Pemex. Тем не менее мы полагаем, что негативный эффект от рейтинговых действий уже в ближайшее время может быть компенсирован вышедшим на выходных сообщением о том, что Трамп безвременно отложил введение пошлин на мексиканские товары.

На прошлой неделе рынок рублевых облигаций продолжил рост.

В настоящее время мы наблюдаем уплощение кривой доходностей ОФЗ, наклон которой (разница между доходностью длинных и коротких облигаций) составляет сейчас 60 б.п. против 100 б.п., которые мы видели ранее.

Форма кривой отражает ожидания участников рынка по снижению ключевой ставки. Мы полагаем, что ставка может быть снижена на заседании ЦБ РФ в эту пятницу. Причем оно будет не последним в этом году, если тенденция замедления инфляции сохранится.

В банковском секторе продолжается падение ставок по вкладам. Средняя максимальная процентная ставка по депозитам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц, в третьей декаде мая 2019 года составила 7,37% против 7,45% во второй. Это также говорит об избытке рублевой ликвидности и ожиданиях снижения ставок.

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, в период с 7 июня по 4 июля 2019 года составит 310,3 млрд рублей. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд рублей.

Аукционы ОФЗ вновь прошли довольно сильно. Выпуск 26227 (24 год) был размещен на 48 млрд рублей при спросе 113 млрд рублей, а новый выпуск 26229 (25 год) – на 210 млрд рублей при спросе 55 млрд. Стоит отметить, что Минфин зарегистрировал новый выпуск ОФЗ 26223 (39 год). Бумага станет самой длинной в сегменте госбумаг.