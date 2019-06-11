По итогам торгов 10 июня индекс МосБиржи вырос на 0,48% до 2742,59 п., а РТС — на 0,74% до 1335,71 п. Отечественный рынок завершил день в плюсе на достаточно позитивном внешнем фоне. США пока отложили 5% пошлины на мексиканский экспорт, но могут вернуться к вопросу, если усилия по контролю над эмиграцией покажутся недостаточными. Кроме внешнего фона, свой вклад в рост индексов внесли бумаги тяжеловесов, по которым предстоят дивидендные отсечки. В частности, Сбербанк (+0,29%) торговался последний день с дивидендами, а по «Роснефти» (+0m,58%) событие состоится позже. Индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум, достигнув отметки 2747 пункта, не говоря уже о рекорде на дневном графике. Впрочем, уже во вторник может состояться существенная просадка. Дивидендный фактор также играет значительную роль в бумагах электроэнергетики: «Русгидро» (+3,64%), «ОГК-2» (+2,12%), «ФСК ЕЭС» (+1,16%). Впрочем, аналогичное касается и металлургов. Самыми слабыми бумагами дня оказались «Акрон» (-2,24%), «Мечел» (-1,9%), «Россети» (-1,33%), Polymetal (-1,22%). Активность была уже не столь высокой, как на прошлой неделе, но к завершению дня объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 46,566 млрд рублей.

Рубль продолжил своё укрепление, пользуясь своим статусом высокодоходной валюты. В нефти вновь преобладали продажи, но для рубля этот фактор долгое время не является доминирующим. Министр финансов РФ А. Силуанов допустил падение цены на нефть до $30, но лишь в случае отсутствия договорённостей по сокращению добычи в рамках OPEC+. Некоторое время назад он также заявлял о необходимости продления ограничений, а президент РФ В. Путин высказался за консолидированную позицию в рамках OPEC+, выступая в рамках ПМЭФ. Соответственно можно говорить о том, что финансовый блок правительства предпочитает держать цены под контролем, а не заниматься ценовой войной за мизерный прирост доли рынка. На этом фоне у рубля сохраняются шансы оставаться достаточно стабильным за счёт реализации бюджетного правила.

Американский рынок завершил день в плюсе. Главной идеей торгов было то, что Вашингтон отложил принятие 5% пошлин на весь мексиканский экспорт в США, так как стороны смогли договориться о дополнительных усилиях Мехико по линии контроля над нелегальной эмиграцией. Кроме того сохраняется оптимизм по поводу слабой статистики по рынку труда. Вместо повышения ставки ФРС на рынке теперь предполагают снижение в ближайшие полгода. Из корпоративных событий дня стоит выделить слияние United Technologies (-3,13%) и Raytheon Co. (+0,69%), что создаёт второго крупнейшего оборонного поставщика в мире. Впрочем, Д. Трамп неожиданно заявил, что он сомневается в целесообразности сделки, так как объединение производителей военных самолётов усложняет переговоры с ними. Естественно, что в плюсе завершили день автомобилестроители, которые ранее были напуганы возможными тарифами для поставок из Мексики. Ford Motor подорожала на 0,61%, а General Motors на 1,47%. По итогам дня DJIA поднялся на 0,3% до 26062,68 п., а S&P 500 на 0,47% до 2886,73 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Президент США Д. Трамп заранее предупредил, что новые тарифы ждут Китай, если глава КНР Си Цзиньпин откажется от посещения саммита G20. Впрочем, посещение не гарантирует, что непредсказуемый Трамп сможет продвинуться в торговых переговорах. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21195,31 п. (+0,29%), Hang Seng — 27796,56 п. (+0,79%), Shanghai Composite — 2910,58 п. (+2,05%).

Нефть вновь пыталась дорожать, хотя на рынке сохраняются опасения по поводу замедления глобальной экономики. С другой стороны, сомнения по поводу продления соглашения об ограничении добычи постепенно развеиваются. Накануне министр финансов РФ А. Силуанов говорил о том, что цена барреля может упасть до $30, если соглашение не будет продлено. На текущей неделе OPEC и МЭА выпустят свои ежемесячные обзоры, а во вторник 11 июня ожидается ежегодный доклад BP PLC по глобальному энергетическому рынку. Многие экономисты считают, что ожидания роста спроса в текущем году могут быть существенно снижены. К 9:00 мск Brent — $62,73 (+0,71%), WTI — $53,84 (+1,09%), золото — $1332,3 (+0,23%), медь — $5912,82 (+0,77%), никель — $11870 (+1,92%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 96,79 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,132 (+0,04%), GBP-USD — $1,268 (-0,03%), USD-JPY – 108,62 (+0,18%).

Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе, нефть немного дорожала, но сырьевые валюты слабели. Отечественный рынок может открыть день в минусе, так как бумаги Сбербанка будут торговаться первый день без дивидендов. В бумагах «Магнита», напротив, последний день с дивидендами 166,78 рублей на акцию.