Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть перешли к росту после снижения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикаторы, однако, отступили от максимумов дня, а индекс S&P500 не смог закрепиться выше отметки 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), которая позволила бы рассчитывать на возвращение в том числе к среднесрочному восходящему тренду. Основной причиной покупок стало заключение торгового соглашения между США и Мексикой и отсрочка введения пошлин на импорт в отношении мексиканских товаров. В США при этом предупреждают, что в любой момент могут ввести тарифы, если Мексика не будет соблюдать соглашение по ограничению нелегальной эмиграции.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,2%.

Торги в Европе завершились повышением основных индексов примерно на 0,5%. Биржи Германии были закрыты на выходные.

На торгах в Азии утром наблюдается оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,3%. На биржах Китая индексы растут на 2-3%. Инвесторы ждут потенциальной встречи президента Трампа и председателя КНР Си на саммите Большой двадцатки в конце июня, при отсутствии прогресса на которой американский президент угрожает ужесточить свою торговую позицию в отношении Китая.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5-1% после снижения примерно на 1,5% накануне. Инвесторы ждут сигналов относительно судьбы соглашения ОПЕК+ во второй половине текущего года, а также ежемесячных отчетов крупнейших энергетических агентств и еженедельных данных по запасам в США. При способности цен отвоевать отметки 62,50 долл и 53,90 долл по Brent и WTI соответственно у них появятся неплохие шансы повышения в район 65 долл и 55 долл.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника умеренным укреплением, в течение дня обновив исторический и годовой максимум соответственно. Перекупленность на российском рынке нарастает, что мешает индикаторам идти выше, хотя в целом веских сигналов против дальнейшего роста не наблюдается. Признаком начала масштабной краткосрочной коррекции может стать закрепление индексов ниже 2700 и 1300 пунктов соответственно.

Рубль в понедельник немного укрепился против доллара и евро на фоне увеличения мировой склонности к риску. Пара доллар/рубль оставалась ниже 65 руб, стремясь в район минимумов мая (64,15 руб). Пара евро/рубль отступила вниз от майского пика 73,66 руб, но осталась выше поддержки 73,25 руб, которая мешает рублю укрепиться против европейской валюты.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона, но сильного укрепления ждать едва ли стоит. “Быки” начинают выдыхаться, в связи с чем повышение в ближайшие дни может носить более умеренный характер, особенно ввиду дивидендных отсечек по Сбербанку и Роснефти.