В пятницу через бюджетный канал в систему поступило 182 млрд руб. ликвидности, и по состоянию на вчерашнее утро остатки средств на корсчетах восстановились до 2,30 трлн руб. Это минимальный уровень, который банкам необходимо поддерживать для выполнения нормативов усреднения. В преддверии заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике в эту пятницу спрос на ликвидность остается невысоким, и вчера на фоне бюджетного притока в систему однодневные ставки снизились. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера опустилась до 7,79% (-5 бп), индекс RUSFAR овернайт снизился на 4 бп, до 7,60%, средняя ставка овернайт на межбанке составила 7,47% (-7 бп).

Сегодня в центре внимания будут аукционы Банка России. Помимо регулярного недельного аукциона депозитов ЦБ предложит новый выпуск КОБР на 600 млрд руб. со сроком обращения до сентября. В настоящее время средний остаток средств на корсчетах банков примерно на 100 млрд руб. ниже целевого уровня, так что, на наш взгляд, банки вряд ли возьмут весь лимит в новой бумаге на этой неделе. Основные налоговые выплаты предстоят через две недели, так что для накопления запаса свободных резервов до наступления этого срока банкам, по нашим оценкам, на следующей неделе необходимо будет поддерживать остатки средств на корсчетах на уровне 2,7–2,8 трлн руб.

Ралли в остальных ставках вчера сошло на нет, и до пятницы рынок, как мы полагаем, вошел в режим ожидания. Короткие ставки процентных свопов закрылись практически без изменений, длинные – повысились на 6–8 бп. Ставки кросс-валютных свопов повысились в среднем на 1–2 бп, и только длинные опустились на 5 бп. 3-месячная MosPrime снизилась на 3 бп, до 8,21%, в результате чего FRA 1x4 снизилась до 7,97% (-7 бп).