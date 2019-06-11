На рынках локального долга развивающихся стран вчера продолжался подъем: 10-летние облигации Индонезии снизились в доходности на 22 бп, облигации ЮАР и Колумбии закрылись снижением доходностей на 5–8 бп, а облигации Мексики опустились в доходности на 17 бп. Аналогичный тренд наблюдался на российском рынке. Однако по сравнению с предыдущим днем ралли в ОФЗ несколько ослабло, и по итогам сессии кривая сместилась вниз всего на 2–3 бп. Лучший результат продемонстрировали самые длинные из находящихся в обращении выпусков ОФЗ-26225 (YTM 7,82%) и ОФЗ-26221 (YTM 7,79%), опустившиеся в доходности на 5 бп. В ближнем сегменте кривой ОФЗ-26214 (YTM 7,38%) снизился в доходности на 6 бп. В числе лидеров также был индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 (YTM 3,39%), реальная доходность которого снизилась на 9 бп. Оборот в секции суверенного долга на МосБирже сократился до 12,8 млрд руб., что ниже среднедневного показателя за последний месяц.

На данный момент с наибольшей доходностью торгуется флоутер ОФЗ-29011 с погашением в январе 2020 г., текущая доходность которого составляет 8,20%, а текущая ставка купона – 8,24%. По нашим оценкам, в следующую дату пересмотра купона (31 июля) ставка повысится до 8,50%. В настоящий момент 6-месячная среднедневная ставка RUONIA торгуется на уровне 7,60%, на 30 бп выше показателя на 30 января 2019 г. – последней даты пересмотра купона. Если Банк Росси на этой неделе снизит ключевую ставку, а спред ставки RUONIA к ней до 31 июля останется на уровне —15 бп (его среднее значение с начала текущего года), среднее значение ставки RUONIA за 6 месяцев на 31 июля составит 7,54%. В этом случае с учетом купонной маржи в размере 97 бп купон ОФЗ-29011 составит 8,51%. Между тем 31 июля данный выпуск, срок обращения которого заканчивается в январе следующего года, станет выпуском с фиксированным купоном до погашения, и, таким образом, неопределенность в отношении его будущих денежных потоков полностью исчезнет. Если значение его последнего купона будет установлено на уровне 8,50%, это будет означать, что при текущем уровне котировок доходность выпуска к погашению составляет 7,7%. Это предполагает привлекательную премию к ближнему концу кривой ОФЗ-ПД – порядка 25–40 бп.

Сегодня, как ожидается, торговая активность в ОФЗ будет ниже, чем обычно, в преддверии выпадающего на среду государственного праздника в России. В связи с праздничным перерывом регулярный первичный аукцион проводиться не будет, как и не будет и традиционного для вторника объявления параметров очередного аукциона. Тем временем директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский вчера заявил, что в дальнейшем Минфин не собирается устанавливать лимиты на всех аукционах по размещению ОФЗ, ограничившись лишь теми выпусками, которые не пользуются большой популярностью у инвесторов. Устанавливая лимит по конкретному выпуску ОФЗ, министерство, по словам Вышковского, пошлет рынку сигнал о том, что предложение такой бумаги может быть ограничено.