Восстановление доходности 10-летних UST (на 7 б.п. до YTM 2,15%) свидетельствует о снижении опасений относительно скорого наступления рецессии в США, после того как Д. Трамп решил не вводить повышенные тарифы на мексиканские товары. Это действие инвесторы восприняли как сигнал к тому, что президент США в действительности не готов к развязыванию торговых войн (и уж тем более с Китаем), а его высказывания (например, недавнее "будет великолепно, если мы введем 25%-ные пошлины на весь китайский импорт") являются “блефом” (в попытках выторговать максимально выгодные условия для своей страны, "последний" шанс Д. Трамп предоставит Китаю на саммите G-20 28-29 июня).

Кстати говоря, на то, что экономика США уже начала сбавлять обороты, указывает опубликованный в конце прошлой недели отчет по американскому рынку труда, динамика которого в мае оказалась сильно хуже ожиданий: показатель payrolls в несельскохозяйственных отраслях вырос всего на 75 тыс. Кроме того, в сторону понижения были пересмотрены значения за март и апрель, и в результате среднемесячный прирост рабочих мест с начала этого года составил всего 164 тыс. против +223 тыс. в 2018 г. Такая динамика может являться следствием как торгового конфликта с Китаем, так и начавшегося циклического спада американской экономики. В таких условиях инвесторы увеличили ставку на то, что ФРС придется скорее раньше, чем позже приступить к смягчению монетарной политики (рынок фьючерсов уже предполагает, что ключевая ставка будет снижена на 75 б.п. до конца года), однако последний протокол FOMC не предполагает таких экстраординарных действий даже с учетом устойчиво низкой инфляции.

Продолжающийся рост индексов американских акций (+0,47% по S&P), которые уже почти полностью компенсировали майское падение, предполагает уверенность участников рынка в защите от торговой войны и возможного экономического спада (помимо риторики Дж. Пауэлла поддержку рынку оказывают выкупы компаниями собственных акций в отсутствие интересных возможностей для инвестирования).