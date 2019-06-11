Основное внимание участников рынков по-прежнему сосредоточено на двух главных темах: на торговой политике США и на перспективах смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Вчера в интервью CNBC президент Дональд Трамп заявил, что «таможенные пошлины – это замечательно», и пригрозил еще больше поднять ставки пошлин в отношении китайского импорта на сумму 300 млрд долл., если на саммите «большой двадцатки» в Осаке в конце этого месяца сторонам не удастся прийти хоть к какому-то соглашению по вопросам двусторонней торговли. Между тем решение Трампа отложить введение 5%-й пошлины на импорт из Мексики поддержало мировые рынки акций. Индекс S&P 500 завершил в положительной зоне пятую сессию подряд, а индекс MSCI EM поднялся немного выше 200-дневной скользящей средней, что свидетельствует об улучшении отношения инвесторов к риску развивающихся стран. Азиатские рынки сегодня утром также активно росли на новостях о планах Китая по стимулированию инфраструктурных инвестиций со стороны местных властей.

Что касается денежно-кредитной политики США, то на текущий момент рынки закладывают 80%-ю вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет снижена на 25 бп на или до заседания FOMC 30–31 июля. Рынок фьючерсов на ставку ФРС торгуется из расчета ее снижения в этом году в общей сложности на 70 бп. Ближайшее заседание FOMC, на котором регулятор вполне может изменить ставку по федеральным фондам, состоится на будущей неделе. Трамп в интервью CNBC вновь раскритиковал центробанк за повышение ставок и выразил надежду, что вскоре Федрезерв притупит к смягчению денежно-кредитной политики.

Еще одним инструментом в арсенале ФРС является управление собственным балансом. С конца 2017 г. регулятор постепенно сокращает баланс, основную часть которого составляют облигации, купленные в рамках программ количественного смягчения. Сокращение является одним из способов ужесточения монетарной политики, а его наращивание (т.е. количественное смягчение), соответственно, имеет обратный эффект. FOMC вполне может объявить о приостановке сокращения баланса, чтобы избежать ситуации, в которой два этих инструмента – управление балансом и управление процентными ставками – работают в противоположных направлениях.

В одном из последних исследований Федрезерва говорится о том, что размер баланса центробанка США должен оставаться значительным, поскольку в настоящее время осуществление денежно-кредитной политики происходит в «режиме избыточных резервов», в связи с чем регулятор использует иной, нежели в прошлом, набор инструментов для достижения целевой процентной ставки. Размер баланса ФРС, на пике достигавший 4,5 трлн долл., на данный момент составляет 3,9 трлн долл. (18,5% ВВП США). До финансового кризиса 2007–2008 гг. баланс Федрезерва составлял всего 0,8 трлн долл. Размер баланса центральных банков других ведущих стран также существенно вырос по сравнению с докризисным уровнем – включая центробанки Японии и Швейцарии, балансы которых превышают размеры национальных экономик.

С наступлением кризиса, после того как номинальные значения официальных процентных ставок опустились до нуля, ведущие центробанки были вынуждены прибегнуть к количественному смягчению. Федрезерв начал покупать у государственных агентств долгосрочные активы, такие как казначейские облигации США и ипотечные ценные бумаги. Для оплаты приобретаемых активов регулятор перечислял средства на счета банков продавцов в ФРС, таким образом увеличивая резервы этих банков. По этим резервам ФРС платит проценты, что можно расценить как субсидирование держателей резервов со стороны государства. Готовность банков поддерживать уровень резервов также отражает новые требования к ликвидности, призванные повысить устойчивость финансовой системы.

До финансового кризиса Федрезерв варьировал объем резервов в системе для достижения целевого уровня ставки по федеральным фондам, главного инструмента денежно-кредитной политики FOMC. С повышением ставки стоимость заимствований увеличивалась, и спрос на резервы снижался. Варьируя объем резервов, регулятор мог устанавливать ставку на нужном уровне, добиваясь движения экономики в правильном направлении. Режим избыточных резервов призван уменьшить волатильность ставки по федеральным фондам.

В настоящее время баланс ФРС является важным элементом инструментария Федрезерва в области денежно-кредитной политики. Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что нижняя граница диапазона ставок ФРС вполне может опуститься до нуля. Когда это произойдет, регулятор может быть вынужден вернуться к наращиванию баланса.

Но по крайней мере у Федрезерва есть пространство для снижения ставок. Совсем в другом положении находятся, например, ЕЦБ и Банк Японии, которые за прошедшее десятилетие так и не смогли нормализовать денежно-кредитную политику и, судя по всему, обречены еще долго сохранять отрицательные процентные ставки.