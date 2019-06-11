Вчера Украина начала маркетинг индикативного выпуска семилетних еврооблигаций, номинированных в евро. За ним, вероятно, последует размещение по правилу RegS/144a. Выбор времени для размещения обусловлен тремя факторами.

— Украина не сможет получить новые кредиты от международных финансовых институтов как минимум до сентября. В мае стране не удалось получить запланированный транш от МВФ. Платежи от Всемирного банка и ЕС также были задержаны, поскольку выделение этих средств привязано к пересмотрам программы фонда. Теперь Украине вряд ли удастся получить до сентября кредит от МВФ в рамках текущей или новой программы.

— В ближайшие месяцы предстоит погашение значительного объема долга. В июне — августе объем погашения внешнего долга составит $1,7 млрд; еще $1,8 млрд будут погашены в сентябре. По данным Минфина Украины, в 2П19 объем выплат по внешнему долгу (проценты и основная сумма) достигнет $2,6 млрд (первоначальная сумма в национальной валюте была конвертирована по курсу 26,86 гривны за доллар).

— Перспективы внутренней политики в последнее время стали более определенными. Ситуация стала более прогнозируемой после того, как президент Владимир Зеленский назначил внеочередные парламентские выборы, которые пройдут 31 июля, а его партия "Слуга народа" заручилась широкой поддержкой населения и сейчас лидирует по популярности в опросах общественного мнения (по данным опроса КМИС, который проводился с 26 мая по 27 июня, она получает 48,5% голосов среди тех, кто определился с выбором).

По-видимому, предстоящее размещение украинских еврооблигаций — очередной шаг, нацеленный на привлечение "ситуативного" финансирования. Например, в марте Украина доразместила вне рынка облигации с погашением в 2028 году на сумму $350 млн, увеличив их объем в обращении до $1,6 млрд. Не исключено, что новое размещение еврооблигаций отчасти обусловлено запросами инвесторов (reverse inquiries).

Мы ожидаем, что выпуск украинских еврооблигаций, номинированный в евро, будет размещен с доходностью в диапазоне 6,0-6,5%. Эта оценка учитывает текущую доходность выпуска Украина-26, номинированного в долларах, премию в эквивалентной долларовой доходности нового выпуска к долларовой кривой Украины и возможную премию за первичное размещение.

Мы полагаем, что инвесторы более позитивно отреагировали бы на размещение украинских долговых бумаг, номинированных в долларах, однако Минфин, вероятно, оставил за собой возможность размещения таких инструментов на период после проведения выборов, формирования нового правительства и потенциального запуска очередной программы финансирования МВФ.

В целом мы положительно оцениваем баланс страновых рисков Украины. Проведение внеочередных выборов в парламент позволит сократить период повышенной политической неопределенности. Рост популярности партии "Слуга народа" снижает риски противостояния между ветвями власти, когда президент и парламент защищают противоположные интересы. Что же касается взаимодействия с МВФ, то команда Владимира Зеленского просигнализировала, что готова к конструктивному сотрудничеству с фондом. На наш взгляд, Украина продолжит получать поддержку от МВФ, и это отчасти ослабляет опасения, связанные с большим объемом предстоящего погашения долга в твердой валюте. Среди факторов риска отметим ограниченный опыт Владимира Зеленского в публичной политике, а также обстоятельства, связанные с выполнением рекомендаций МВФ, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



