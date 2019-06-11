В июне ЦБ РФ снизит ставку на 0,25%, в июле - оставит без изменений
Мы считаем возможным понижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 14 июня. В пользу такого прогноза свидетельствует замедление инфляции, динамика ставок ОФЗ и рыночных форвардных соглашений. Крупнейшие ЦБ развивающихся стран смягчают монетарную политику или рассматривают возможности для этого, что также выступает аргументом в пользу продолжения цикла смягчения кредитной политики Банка России. Вместе с тем положительная корреляция в динамике решений российского ЦБ и центробанков развивающихся стран сравнительно слабо выражена в среднесрочном периоде.
5 июня Резервный банк Индии снизил базовую ставку на 0,25%. Управляющий Народного банка Китая И Ган на прошлой неделе заявил, что в ответ на торговую войну с США Китай готов на серьезные меры по смягчению денежно-кредитной политики и по пересмотру политики установления норм обязательного резервирования. В то же время мы полагаем, что понижение ставок Банка России будет традиционно небольшим, на уровне 0,25%. На фоне экономического спада инфляция в РФ значительно отклонилась от вниз от расчетных уровней, продиктованных всем комплексом мер монетарной политики Банка России, которая остается, как представляется, избыточно жесткой. В этих условиях ЦБ ограничен в возможностях снижения своих базовых ставок.
В июле базовая ставка ЦБ, скорее всего, останется без изменений, поскольку динамика инфляции, ставок и спредов нестабильна и сопровождается статистическим «шумом». Однако, учитывая заметное замедление роста цен на некоторые потребительские товары, до конца года не исключено еще одно снижение ставки на 0,25%. На данный момент сохраняются возможности некоторого дальнейшего замедления инфляции в РФ в конце года.
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