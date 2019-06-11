Премьер РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

Прирост производительности труда в РФ, по данным Росстата и Минэкономразвития, с 2015 по 2018 гг. составлял менее 1% (г/г). Этот показатель стабилен. Внутренние экономические условия в РФ не позволяют экономике ускориться, то есть нарастить выпуск на одного работающего даже в условиях крайне благоприятной ситуации на финансовых и сырьевых рынках доминировавшей в последние годы.

Если сократить рабочую неделю в таких условиях на 1 день, то есть на одну пятую, то экономика и бюджет недосчитаются приблизительно 20-ти процентов, то есть порядка 20 трлн руб. и 2 трлн руб. (ВВП РФ по данным за 2018 год составил 103,876 трлн руб., доходы бюджета РФ в 2018 г. 19,455 трлн руб).

Потенциальная погрешность такого прогнозного вычисления, как представляется, велика. Однако, значительный рост производительности труда – подобный новозеландскому – в российских условиях при сокращении рабочей недели в текущих условиях при текущем уровне жизни и потребительских предпочтений представляется маловероятным. Производительность труда в РФ не растет значимым образом за счет сокращения рабочего месяца. Четвертый и второй кварталы – на которые приходятся длинные выходные – и, соответственно, существенно сокращается рабочее время – не являются стабильными лидерами прироста с точки зрения динамики ВВП.

Для перехода к четырехдневной рабочей неделе без спада в потреблении относительно текущих уровней необходим по крайней мере 20%-ный рост производительности труда. При текущих темпах роста производительности для достижения относительно безболезненного сокращения рабочей недели потребуется 20 лет, то есть одно поколение.