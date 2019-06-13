Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением на фоне усиления торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,2%, закрывшись на отметке 2879,84 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,17%, высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,38%. Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 0,7%, продемонстрировав наибольшее снижение за три недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 2,12%.

Бурное ралли на американском рынке акций, которое мы наблюдали в первой декаде июня, постепенно снижает обороты. Как я отмечал ранее, дальнейший рост S&P 500 будет весьма проблематичен без прогресса по американо-китайской сделке. Однако еще какое-то время рынки может поддерживать идея по снижению процентной ставки американским регулятором.

На следующей неделе состоится очередное заседание ФРС США, от которого инвесторы будут ждать подтверждения приверженности к смягчению монетарной политики. На данном этапе фьючерсы предполагают около 80% шансов на ослабление ставок уже в июле.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 4,18%, закрывшись на отметке $59,79. Поводом для минорных настроений послужили данные еженедельного отчета Минэнерго США, согласно которому на фоне рекордной добычи запасы нефти в Штатах выросли до самого высокого уровня с июля 2017 года.

Сейчас основная поддержка во фьючерсном контракте Brent расположена на отметке $59,60, и если данный рубеж не устоит, цена на "черное золото" рискует опуститься в район $55 за баррель.

Во вторник индекс МосБиржи прибавил 0,33%, закрывшись на отметке 2751.75 пунктов. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2718 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Локальные поддержки в фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 132500 п. и 131800 п. Сопротивление — 134100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,55, прибавив 0,34% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 64.40. Сопротивления расположены на уровнях 64.80 и 65.

Сегодня, на фоне резкого падения нефтяных цен, рубль может протестировать уровень 65 за доллар.