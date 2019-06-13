По итогам торгов 11 июня индекс МосБиржи вырос на 0,33% до 2751,75 п., а РТС — на 0,57% до 1343,33 п. Просадка бумаг Сбербанка по случаю дивидендной отсечки отправила индекс МосБиржи в минус в начале дня, но затем тяжеловесные бумаги, по которым отсечки лишь предстоят, смогли не только вывести рынок в плюс, но и переписать исторический максимум, закинув индекс до отметки 2760 пунктов. Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,19%, а «Роснефти» на 0,21%. Акции ГМК «Норникель» подорожали на 3,26%, реагируя на новости о том, что очередные предложения по изменению дивидендной политики были отвергнуты акционерами. Благодаря этому акции «РусАл» взлетели на 5,13%, а EN+ на 3,42%. Среди лидеров дня также оказались «Интер РАО» (+4,3%), «Мечел» (+3,53%) и «Газпром нефть» (+2,96%). Самыми слабыми, как и ожидалось, стали акции Сбербанка, к которым присоединились бумаги «САФМАР» (-1,76%), «Русгидро» (-1,7%) и «Русагро». Активность была довольно высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 62,709 млрд рублей.

Отечественная валюта продолжила укрепляться. Изменение риторики ведущих центральных банков повышает спрос на рискованные высокодоходные активы. Реальная доходность рубля существенно выше, чем у доллара, а также евро. К тому же от ЦБ РФ ждут снижения ставки, что на краткосрочном горизонте повышает актуальность стратегии “Carry Trade”. Фундаментальные основы рубля также остаются весьма прочными. Сальдо платёжного баланса РФ выросло в январе-мае на $1,8 млрд до $48,7 млрд. К вечеру вторника доллар слабел на 0,34% до 64,557, а евро на 0,19% до 73,137.

Пока инвесторы в РФ отдыхали, в США рынок отметился двухдневным падением. В среду трейдеры вновь испытывали сомнения по поводу предсказуемости Д. Трампа. В ответ на вопрос журналистов о какой-либо дате по новым тарифам для КНР Д. Трамп указал на свою голову и сказал, что эти сроки находятся там. Естественно, что он вновь подчеркнул, что будет заключена «хорошая сделка» или её не будет вовсе. Рынок мог сосредоточиться на данных по потребительской инфляции, но эти надежды во многом уже отработаны. Показатель CPI замедлил свой рост в мае до 1,8% с 2% в апреле. Core CPI, или потребительские цены без учёта топлива и продовольствия, также замедлил рост, но до 2% с 2,1%. На корпоративном фронте были свои неприятности. Wall Street Journal пишет о том, что глава Facebook (-1,72%) Марк Цукерберг мог знать о проблемах с уязвимостью данных пользователей, то есть проблема выходит на уровень умышленного сокрытия проблем с безопасностью. Выступления Элона Маска не хватило, чтобы погасить слухи о проблемах со спросом и производством электромобилей в Tesla (-3,61%). По итогам торгов 12 июня DJIA снизился на 0,17% до 26004,83 п., а S&P 500 упал на 0,2% до 2879,84 п.

Азиатские индексы преимущественно снижались. Наиболее сильные распродажи были в Гонконге, что связывают с протестными выступлениями днём ранее. Митингующие протестовали против нового законодательства, которое позволяет судить уголовников на территории континентального Китая. В Японии и Ю. Кореи причиной падения стали бумаги производителей компонентов электроники. На Токийской бирже обвалились на 7% акции Japan Display, а в Сеуле упали акции полупроводниковой SK Hynix. В Австралии безработица осталась на уровне 5,2% в мае, хотя на рынке ожидали снижения до 5,1%.

Нефть продолжает подвергаться резвым распродажам. Накануне давление на котировки оказали данные по запасам в США. Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 7 июня, коммерческие запасы выросли на 2,2 млн баррелей до 485,5 млн баррелей. Это на 8% больше, чем средний показатель за пять лет. Запасы бензина увеличились на 0,8 млн баррелей, а дистиллятов снизились на 1 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали увеличения запасов нефти на скромные 0,08 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина на 0,38 млн баррелей и рост по дистиллятам на 0,7 млн баррелей. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 316 тыс. баррелей в сутки до 7,6 млн баррелей ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,4 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или —0,1% за год, 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или —0,2% за год, а также 4,0 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —0,2% за год. Естественно, что котировки отреагировали весьма негативно на статистику из США. В OPEC всё чаще озвучивают общую позицию по продлению соглашения об ограничении производства, а Алжир даже предлагает увеличить объём ограничения.

Индекс доллара снижался на 0,1% до 96,90 п.

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

— в 10:30 мск — решение по ставке Национального банка Швейцарии;

— в 12:00 мск — промышленное производство в еврозоне;

— в 14:00 мск — ежемесячный отчёт OPEC;

— в 15:30 мск — первичные заявки на получение пособий по безработице в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Нефть лишь немного восстанавливает свои позиции после очередного многопроцентного обвала. Рынки Азии торгуются неуверенно. Вероятно, что отечественный рынок вновь встретит день в минусе, реагируя на падение котировок нефти и общий пессимизм на мировых площадках. Из корпоративных событий стоит отметить, что бумаги «Роснефти» будут торговаться последний день с дивидендами 11,33 рубля на бумагу.