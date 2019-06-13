Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на фоне подешевевшей накануне нефти. Индекс Мосбиржи пока останется около уровня 2750 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов с незначительным понижением около 0,1-0,3% в районе 2740-2750 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730 и 2720, значимыми сопротивлениями станут отметки 2760 и 2770, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Сегодня ожидается реакция российской валюты на произошедшее накануне падение нефтяных котировок, прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,45-65,30, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,2-0,4% фоне слабых данных по инфляции и опасений по поводу торговых отношений с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижались — в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,01%.

Стоимость нефти после ощутимого снижения в среду (ниже 60 долларов) повышается в четверг в рамках коррекции — на 2,7% к уровням предыдущего закрытия до 61,63 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1301 доллара против 1,1291 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок обновил во вторник исторический максимум по индексу Мосбиржи перед выходным на внешнем фоне. Падение цены акций Сбербанка в связи закрытием реестра под дивиденды отчасти компенсировало рост остальных "голубых фишек". Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию увеличился на 0,33% — до 2751,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57% до 1343,33 пункта. В течение торгов вторника индекс Мосбиржи впервые поднимался до 2759,57 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 22 копейки, до 64,56 рубля, евро — на 14 копеек, до 73,14 рубля, следует из данных Московской биржи.