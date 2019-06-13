Пара доллар/рубль не имеет стимулов для стремительного ослабления
По данным Банка России, профицит текущего счета РФ в мае ожидаемо сжался до $3.2 млрд против $10-$15 млрд в предыдущие месяцы на фоне сокращения объема экспорта нефтепродуктов и сезонного роста объема импорта услуг. Одновременно с этим, замедлился и отток частного капитала до $0.5 млрд в мае против $7-$10 млрд в зимние месяцы.
Напомним, что ускоренный отток капитала в январе-апреле был обусловлен повышенной экспортной выручкой и ее размещением на иностранных счетах и не указывает на значительное сокращение иностранных вложений в российскую экономику. Объем интервенций Минфина в мае составил $4.6 млрд.
Учитывая сохраняющийся спрос на российские активы в ожидании смягчения политики ЦБ, потоки валютной ликвидности остаются сбалансированными. В летние месяцы мы ожидаем медленного ухудшения баланса ликвидности на фоне снижения профицита текущего счета. При этом, по нашим оценкам, отток капитала также замедлится из-за меньшего объема погашений внешнего долга в 2019 году, что потенциально снижает сезонное давление на рубль. Таким образом, пара USD/RUB не имеет стимулов для стремительного ослабления в краткосрочной перспективе (64.9 на закрытие вчера).
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