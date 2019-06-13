Нефтяные запасы в Соединенных Штатах продолжают увеличиваться. Российский рынок акций вчера был закрыт из-за праздника, а внешние рынки отступили. Угроза расширения масштабов торговой войны между США и Китаем выросла после заявлений президента Трампа о том, что если председатель КНР Си Цзиньпин не встретится с ним на саммите G20, то Соединенные Штаты введут пошлины на китайский импорт объемом 325 млрд долл. Индекс Euro Stoxx50 упал на 0,4%, а S&P потерял 0,2%. Потребительская инфляция в США снизилась в мае до 1,8% год к году с 2,0% в апреле. Рынок ожидал замедления лишь до 1,9%.

Базовая инфляция упала до 2,0%, что на 0,1 п.п. хуже прогноза и показателя предыдущего месяца. Замедление роста цен в сочетании со слабыми данными по рынку труда, опубликованными на прошлой неделе, поддерживает ожидания рынка, что ФРС будет вынуждена перейти к снижению ставок. В прошедший вторник, за неделю до очередного заседания управляющего совета ФРС, президент Трамп в очередной раз подверг регулятора критике за слишком высокие ставки. Трамп по-прежнему считает, что евро и другие валюты девальвируются в ущерб американскому доллару.

Министр торговли США Уилбур Росс вчера также заявил, что повышение ставок ФРС в декабре прошлого года было преждевременным, и призвал банк пересмотреть решение. Нефтяные котировки упали по итогам дня на ожиданиях роста запасов в Соединенных Штатах, поскольку API оценил этот рост в 4,85 млн барр. Согласно отчету Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, опубликованному вечером, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти увеличились на 2,2 млн барр. Рынок ожидал их сокращения на 1 млн барр. Рост запасов наблюдается уже в течение 10 недель из 12 последних.

Азиатские рынки сегодня идут вниз, нефть резко подорожала на новостях о горящем танкере в Оманском заливе, фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в зеленой зоне.