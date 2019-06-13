Презентация новой стратегии развития Газпром нефти, запланированная на 13 июня, может, на наш взгляд, стать для инвесторов катализатором понимания ценности новой нефтяной провинции, разрабатываемой Газпром нефтью на севере Ямала на базе запасов нефти газовых лицензий Газпрома. В преддверии презентации новой стратегии мы внесли в нашу модель разработку нефтяных оторочек, что привело к росту чистой приведенной стоимости (NPV) компании на 3,1 млрд долл. Мы повышаем нашу прогнозную цену на горизонте 12 месяцев с 5,50 долл. до 6,50 долл., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 22%. Мы повышаем рекомендацию по акциям Газпром нефти до Покупать (с Держать). Мы внесли соответствующие изменения в модель Газпрома, что привело к незначительному повышению целевой цены до 3,70 долл. (с 3,60 долл.); мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Газовые месторождения нефтяному оператору – новая нефтяная провинция. По нашим оценкам, передача 4,2–5,9 млрд бнэ запасов на Тазовском, Северо-Самбургском, Ямбургском, Песцовом и Ен-Яхинском газовых месторождениях, которые ранее принадлежали и управлялись Газпромом, в операционный контроль Газпром нефти приведут к образованию новой нефтяной провинции с объемом добычи около 90 млн т до 2030 г.

Новая провинция получит налоговые льготы. Это автоматически следует из географического расположения и геологических характеристик месторождения. Согласно нашему самому консервативному сценарию, ко всем месторождениям будет применен налог на дополнительный доход.

Цифровизация вряд ли станет триггером. Принимая во внимание последние заявления руководства Газпром нефти и участие компании в соответствующих сессиях ПМЭФ 2019, мы полагаем, что во время презентации стратегии еще одной важной темой для обсуждения станет заметный прогресс компании в области цифровизации. Однако из-за непредсказуемости эффектов от цифровизации на налогообложение компании, на наш взгляд, едва ли станет значимым фактором для динамики котировок акций компании.

Обновление модели – рекомендация Покупать. Включение в нашу модель Газпром нефти разработки нефтяных оторочек привело к повышению прогнозной цены на горизонте 12 месяцев с 5,50 долл. до 6,50 долл. Это предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 22%. Мы повышаем рекомендацию по акциям компании до Покупать. Ключевыми рисками для инвестиционной привлекательности Газпром нефти являются снижение котировок нефти наряду с ограничением добычи в соответствии с соглашением ОПЕК +, а также потенциальные задержки в передаче и/или разработке запасов. Мы также внесли соответствующие изменения в модель Газпрома, что привело в незначительному повышению прогнозной цены его акций – с 3,60 долл. до 3,70 долл. По акциям Газпрома мы подтверждаем рекомендацию Держать.