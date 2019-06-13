Завтрашнее заседание ЦБ может стать первым за многие месяцы, на котором регулятор может снизить ключевую ставку. При этом, несмотря на большое количество аргументов за снижение ставки, мы полагаем, что смягчение политики именно сейчас было бы преждевременным. Тем не менее, рассмотреть такую возможность ЦБ пообещал уже в ближайшее время, поэтому, если ставка не будет снижена, мы ожидаем смягчения риторики пресс-релиза регулятора и комментариев Э. Набиуллиной по итогам заседания. В целом мы полагаем, что начало снижения ставки – это вопрос ближайших двух заседаний.

За снижение ставки, прежде всего, выступает текущая динамика инфляции, она соответствует прогнозу ЦБ, а первичный эффект от повышения НДС в начале года действительно оказался низким и непродолжительным: его уже не видно в динамике цен, и инфляционные риски в данный момент ограничены. На наш взгляд, ничего не мешает инфляции постепенно снизиться до 4,5% к концу этого года (наш прогноз).

Стабильность российского финансового рынка в условиях повышенных внешних рисков также говорит за снижение ставки. Несмотря на усиление рисков для глобальной экономики, связанных с эскалацией торговых споров между США и Китаем, а также на формальное сохранение санкционных рисков, валютный и долговой рынки РФ выглядят устойчиво. Судя по текущим уровням доходностей ОФЗ, участники рынка уже закладывают снижение ставки как минимум на 50 б.п. в этом году и слабо реагируют на вышеперечисленные внешние риски. Рубль также остается в целом стабильным (формально — даже самой устойчивой валютой из валют GEM с начала этого года), несмотря на явное снижение фундаментальной поддержки со стороны текущего счета — в мае, если исходить из предварительных оценок ЦБ, сальдо резко сократилось, до 3,2 млрд долл. против рекордных 12,7 млрд долл. в апреле, и продолжит уменьшаться в июне на фоне сезонно высоких дивидендных выплат.

Слабость экономической активности также может выступать аргументом в пользу смягчения политики, хотя явной связи между ростом ВВП и ставкой, на наш взгляд, сейчас нет.

В то же время аргументом за сохранение ставки остаются повышенные внешние риски, и здесь на первый план выходят возможные среднесрочные последствия, чем текущая видимая стабильность, т.к. при эскалации рисков ситуация с оттоком капитала и финансовой стабильностью может одномоментно поменяться (как это было в апреле и августе прошлого года). Кроме того, впереди июльское повышение тарифов ЖКХ, когда, наверное, последний раз в этом году проявится эффект от повышения ставки НДС (который будет включен в цены на коммунальные услуги), и возможен временный всплеск инфляции.