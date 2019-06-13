В пятницу (14 июня) в 13.30 мск по итогам заседания ЦБ РФ будет обнародовано решение по ключевой ставке. Судя по рыночному консенсусу и макроэкономическим индикаторам, вероятность удешевления 7-дневного РЕПО на 0,25 п.п. очень высока. Более того, в случае сохранения дезинфляционных тенденций ставка в 2019 году может быть снижена дважды, второй раз это может произойти на опорном декабрьском заседании.

На текущий момент можно выделить несколько тенденций, говорящих в пользу смягчения монетарной политики. Во-первых, пик годовой инфляции после повышения НДС пройден, в мае 2019 года годовая инфляция, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% г/г с 5,2% г/г в апреле. Во-вторых, годовая инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5% г/г. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития, выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он напомнил, что прогноз по итогам 2020 года составляет 3,8% г/г. Если учитывать, что МЭР исторически даёт относительно оптимистичные прогнозы, то устойчивая инфляция ниже таргета ЦБ 4% является веским аргументом для изменения подхода регулятора. В-третьих, согласно инФОМ, оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции впервые с начала 2018 года оказалась значительно (на 1,1 п.п.) ниже, чем наблюдаемая на текущий момент. По всей видимости, несмотря на весенний всплеск цен на продовольствие, свою роль сыграли стабилизация цен на топливо и курса рубля, а также слабый эффект упомянутого повышения НДС и охлаждающая деловую активность высокая действующая ставка ЦБ РФ.

В целом мы ждём начала длинного цикла снижения ставки. В ближайшие годы она может быть снижена с текущих 7,75% до 6,5%, что открывает интересные возможности для действий на падении доходностей длинных ОФЗ-ПД и укреплении рубля на фоне притока в данные активы средств со стороны нерезидентов, т.е. мы ждём повторения сценария 2017 года.