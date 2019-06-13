Вероятность снижения ставки ЦБ РФ близка к 100%
В пятницу (14 июня) в 13.30 мск по итогам заседания ЦБ РФ будет обнародовано решение по ключевой ставке. Судя по рыночному консенсусу и макроэкономическим индикаторам, вероятность удешевления 7-дневного РЕПО на 0,25 п.п. очень высока. Более того, в случае сохранения дезинфляционных тенденций ставка в 2019 году может быть снижена дважды, второй раз это может произойти на опорном декабрьском заседании.
На текущий момент можно выделить несколько тенденций, говорящих в пользу смягчения монетарной политики. Во-первых, пик годовой инфляции после повышения НДС пройден, в мае 2019 года годовая инфляция, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% г/г с 5,2% г/г в апреле. Во-вторых, годовая инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5% г/г. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития, выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он напомнил, что прогноз по итогам 2020 года составляет 3,8% г/г. Если учитывать, что МЭР исторически даёт относительно оптимистичные прогнозы, то устойчивая инфляция ниже таргета ЦБ 4% является веским аргументом для изменения подхода регулятора. В-третьих, согласно инФОМ, оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции впервые с начала 2018 года оказалась значительно (на 1,1 п.п.) ниже, чем наблюдаемая на текущий момент. По всей видимости, несмотря на весенний всплеск цен на продовольствие, свою роль сыграли стабилизация цен на топливо и курса рубля, а также слабый эффект упомянутого повышения НДС и охлаждающая деловую активность высокая действующая ставка ЦБ РФ.
В целом мы ждём начала длинного цикла снижения ставки. В ближайшие годы она может быть снижена с текущих 7,75% до 6,5%, что открывает интересные возможности для действий на падении доходностей длинных ОФЗ-ПД и укреплении рубля на фоне притока в данные активы средств со стороны нерезидентов, т.е. мы ждём повторения сценария 2017 года.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190613/830069277.html