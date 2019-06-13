Индекс Мосбиржи в четверг стартовал в красной зоне, однако за короткое время выбрался в плюс и, несмотря на непростой внешний фон, вышел к новым историческим максимумам выше 2750 пунктов.

Восстановление цен на нефть, дивидендный фактор и сохранение инертности к санкционной риторике в отношении «Северного потока – 2», по нашему мнению, позволяют сегодня российскому рынку бороться за новые рекорды.

В лидерах роста сегодня акции ИнтерРАО – покупки в бумаге продолжаются на фоне новостей о том, что часть прибыли от продажи доли в Иркутскэнерго будет направлена на выплату дивидендов за 2018 год. Умеренно прибавляют акции металлургов, продолжая позитивную реакцию на новости о планах властей Китая по крупным инфраструктурным проектам, также ряд акций сектора накапливает вес перед дивидендными отсечками на будущей неделе. Динамику хуже рынка показывают Магнит и Алроса. Акции ретейлера снижаются в рамках очистки от дивидендов, бумаги компании Алроса отыгрывают данные о сокращении продаж алмазов на 31% за пять месяцев.

Накануне бумаги Газпрома на торгах в США упали на 1,5% на заявлениях Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении проекта «Северный поток – 2», в связи с чем были опасения, что данный негатив сегодня транслируется и на динамику акций Газпрома на Мосбирже. Однако котировки компании сегодня в плюсе, это в очередной раз демонстрирует высокую степень инертности инвесторов российского рынка к санкционной риторике по данному направлению.

Накануне, пока наш рынок отдыхал, резко упали котировки Brent – распродажи в очередной раз вызвала статистика по коммерческим запасам энергоносителя в США от EIA, показавшая прирост в 2,2 млн барр. за минувшую неделю при ожидавшемся сокращении показателя на 1 млн. барр. Также сказываются опасения участников рынка по поводу замедления спроса на нефть в условиях замедления глобального экономического роста. Тем не менее, в четверг котировки Brent уверенно развернулись, вернувшись к уровню $62 за баррель. Одной из главных причин для отскока стали сообщения об атаке двух танкеров в Оманском заливе. Кроме того, сырье поддерживается все более уверенными сигналами о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года.

В настоящее время глобальные риск-аппетиты балансируют между ожиданием стимулов со стороны ключевых центробанков и нарастающими рисками разрастания торговых войн и, как следствия, замедления роста мирового ВВП. Уже на будущей неделе мы узнаем обновленные прогнозы FOMC по дальнейшей динамике ставок и макроэкономическим показателям, рынок оценивает вероятность снижения ключевой ставки в США уже практически в 85%. Вместе с тем, несколько ультимативный тон в риторике президента США, который заявил, что введет повышенные пошлины на товары из КНР, если лидер Китая не встретится с ним на саммите G20, вызывает у инвесторов обеспокоенность.

На наш взгляд, развить успех при текущей внешней конъюнктуре российскому рынку будет непросто. Ожидаем, что краткосрочно индекс Мосбиржи сохранит основное движение в диапазоне 2730-2750 пунктов.