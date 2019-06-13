Сегодня энергетическая компания «Мосэнерго» проводит общее собрание акционеров. В повестку дня включены 11 вопросов. Наиболее интересный – утверждение рекордных дивидендов за всю историю компании в размере 0,21 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 9%. Последний день для покупки акций для участия в дивидендах – 28 июня.

Объем дивидендов «Мосэнерго» рос 4 года подряд на фоне увеличения финансовых показателей благодаря завершению программы ДПМ (договор о предоставлении мощности), в рамках которой государство стимулировало бизнес компании. Тем не менее пик денежных потоков от данной программы был пройден в 2018 году, а с 2019 года ожидается спад финансовых показателей, что уже отражается в финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года: чистая прибыль просела на 16,3% г/г.

Таким образом, в будущих периодах ожидается снижение дивидендных выплат. Одним из немногих способов их увеличения является повышение коэффициента выплат до 50% чистой прибыли в перспективе 2-3 лет по модели материнской компании – «Газпрома». Тем не менее и этого может быть недостаточно, чтобы поддерживать объем дивидендов на уровне 2018 года.

В базовом сценарии ожидается негативная динамика финансовых показателей «Мосэнерго», в связи с чем инвестиционная привлекательность акций компании в среднесрочной перспективе невысокая.