Отток инвесторов из рублевых бумаг не предвидится
Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Но это не помешало обновлению максимума по индексу Мосбиржи. Лидерами роста стали акции Интер РАО (+4,54%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Магнита (-3,46%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне: 64,50-65.
Банк России проведет заседание СД по вопросам монетарной политики. Вероятнее всего, будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п.п. Регулятор может отметить возможность дальнейшего смягчения на горизонте года. Инфляция опустилась до 5,0%. Ситуация на финансовых рынках благоприятствует снижению ставки. Бурной реакции игроков не ожидается. На фоне прогнозируемого снижения ставки в США отток инвесторов из рублевых бумаг не предвидится.
Ожидаю боковую динамику. Рынок консолидируется вблизи 2750 п. по индексу Мосбиржи, прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,00.
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