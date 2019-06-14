По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. Инвесторы ждут заседания ФРС США. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,41%, закрывшись на отметке 2891,64 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,39%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,57%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта, до 2,09%.

В отсутствие негативных новостей с американо-китайского торгового фронта рынки постепенно переключились на идею снижения ключевой процентной ставки американским регулятором. Руководители ФРС на прошлом заседании уже намекнули на то, что ключевая процентная ставка, возможно, будет снижаться, но, на мой взгляд, для этого мы должны увидеть либо слабые экономические показатели, как минимум, в течение квартала, либо сильное снижение американских биржевых индикаторов по аналогии с декабрем 2018 года. В противном случае милости от Федрезерва ждать не стоит.

После сильного падения накануне, в четверг цены на "черное золото" вернулись к росту, формальным поводом для которого послужил инцидент с танкерами в Оманском заливе. Однако, на мой взгляд, вчера мы видели классическое закрытие коротких позиций во фьючерсных контрактах на Brent и WTI, которое и послужило триггером стремительного подъема нефтяных котировок. Такой short squeeze на фондовом рынке не является чем-то из ряда вон выходящим и считается частью спекулятивных игр практически в любых биржевых инструментах. Что касается самой новости с танкерами, то уже к середине дня она потеряла силу, и в дальнейшем вряд ли будет оказывать поддержку ценам на нефть.

Сегодня игроки традиционно будут ждать недельной статистики по буровой активности от Baker Hughes, цифры которой определят вектор направления движения во фьючерсных контрактах на Brent и WTI в первой половине торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 2742,59 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2738 п. и 2710 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 132900 п.и 131800 п. Сопротивление — 135000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,58, потеряв 0,04% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 64.40. Сопротивления расположены на уровнях 64.60 и 64.80.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по ключевой процентной ставке. Как я отмечал ранее, в текущей ситуации на фоне склонности мировых регуляторов к мягкой монетарной политике и с учетом внутренних показателей, таких как инфляция, ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 25 б.п. Однако возможное снижение ставки пока рано расценивать как устойчивый тренд на смягчение монетарной политики ЦБ РФ.