Российский рынок в четверг продемонстрировал позитивную динамику на фоне резкого роста нефти из-за атаки двух танкеров вблизи берегов ОАЭ. Ответственность за инцидент никто не взял, но США поспешили обвинить в атаке Иран. Ранее сообщалось, что Вашингтон из-за осложнения отношений с Ираном распоряжался отправить в Персидский залив ударную группу ВМС. В общем и целом, складывается ощущение, что этот ближневосточный кризис только лишь набирает обороты и еще продолжит активно влиять на нефтяные котировки.

Индекс МосБиржи восстановил утреннюю просадку, которая образовалась из-за отсутствия торгов в праздничную среду. В этот день нефть потеряла более 3% на фоне роста запасов сырья в США, слабых экономических данных США и Китая. Но вчерашний резкий взлет нефти вернул индекс к росту. Котировки остановились буквально в шаге от исторического максимума. Учитывая вечернюю сессию и внешний фон он будет обновлен утром. Спекулятивно настроенные инвесторы могут довести индекс до сопротивления в районе 2770 п.

Несмотря на высокую вероятность продолжения краткосрочной растущей динамики, мы не считаем текущие уровни рынка удобными и безопасными для покупки бумаг среднесрочными инвесторами.

Индекс РТС вчера также показал сильную динамику. Надо отметить, что рост нефти в итоге практически не повлиял на котировки доллара против рубля. А вот рост золота в связи с ближневосточной напряженностью, ожиданием мягкой монетарной политики ключевых Центробанков, помог вырасти золото-валютным резервам РФ до максимумов с 2014 г. ЗВР превысили отметку 500 млрд долларов. Последний раз такая оценка резервов была до кризиса нефтяных цен 2014-2015 гг.

Мы видим отличную корреляцию ЗВР и индекса РТС, который отражает спрос на российские рисковые активы с учетом валютного фактора. Рубль укрепляется также по причине высокого спроса на российские облигации. Последние недельные данные Росстата показывают, что инфляция в РФ опустилась ниже 5% г/г. Снижение ставки ЦБ сегодня стало еще более вероятным. В качестве других доводов к смягчению политики можно указать низкие цены нефти в рублях, снижение доходности ОФЗ, высокие ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС уже в июле-сентябре.

Заседание ФРС пройдет на следующей неделе. И если окажется так, что инвесторы излишне оптимистичны в отношении снижения ставок, рынок ждет высокая волатильность и снижение спроса на рисковые активы.

Газпром вчера не показал итоговой значимой динамики, несмотря на активный рост российского рынка. Котировки явно не могут пройти отметки 234-239 руб. Но не было вчера и значительной просадки после заявлений Трампа о рассматриваемых санкциях против Северного-потока 2.

Вчера же министр энергетики РФ обсудил с вице-президентом ЕК Шефчовичем будущие поставки газа в Европу в свете грядущих переговоров с Украиной о продлении транзитного соглашения. Надо полагать, что переговоры будут очень непростыми, осложненными политическими факторами. По всей видимости, Дания может не дать разрешение на прокладку трубы в ее экономической зоне до решения по транзиту газа через Центральный коридор. Переговорная позиция Газпрома может оказаться заметно хуже. Не исключаю, что до конца года мы не раз услышим прогнозы и оценки сокращения поставок российского газа в Европу из-за отсутствия консенсуса по транзиту через Украину. Ранее украинские ответственные за ГТС лица заявляли, что потребуют кратного увеличения платы за транзит, что конечно не устраивает Газпром.

Также не исключаю, что сложные переговоры могут в некоторой степени поддержать цены на газ в Европе, что в итоге обернется позитивом для Газпрома. Но первоначально резкие заявления и риски для поставок российского газа едва ли будут хорошим новостным фоном для котировок эмитента. Новак считает самым удачным временем для консультаций по транзиту вторую половину сентября. В итоге с учетом также рисков замедления глобальной экономики вполне допускаю снижения котировок Газпрома с учетом дивидендов ниже 200 руб. на горизонте нескольких месяцев.

Акции Сбербанка вчера выросли на 1,95% и готовы продолжить рост сегодня. Учитывая неплохую динамику прибыли банка и ожидание повышение коэффициента дивидендных выплат определенной причины для роста котировок эмитента и не нужно. Однако возможно закрывать дивидендный гэп помогла новость о соглашении правительства с Ростехом, Ростелекомом и Сбербанком о создании площадки по развитию искусственного интеллекта. Ранее затраты на стратегию развития этого направления оценивали в 90 млрд руб. Ростелеком, кстати, вчера снизился на 0,3%.

Акции Магнита вчера очистили от дивидендов. Котировки снизились на 3,46%. Ясных причин ожидания роста дивидендов нет. Гэп, хоть он и не большой, может зарываться относительно долго. Ведомости пишут сегодня, что средний чек россиян в мае снизился до минимума с начала года – до 553 руб. Эти новости могут оказать давление на котировки всех ритейлеров. Бумаги X5 и Ленты вчера не показали значимой динамики. Детский мир также показывает слабую динамику.

Акции НМПТ выросли на 0,9%, а сегодня откроются гэпом вверх на фоне новостей о выплате 10 млрд руб. дивидендов от продажи зернового терминала по итогам 2019 г. Другая часть средств от продажи будет направлена на погашение долга и инвестиции. По итогам 2018 г. компания заплатила 14,8 млрд руб. Таким образом инвесторы могут покупать бумагу из расчета на значительно более высокие дивиденды за 2019 г.

Акции Северстали вчера выросли на 2%. Безусловно, бумага пользуется спросом из-за высокой дивдоходности, превысившей 15% за прошедшие 12 месяцев. Сегодня последний день для покупки акций с 35,43 руб. дивидендов за I кв. 2019 г.

Но другой причиной роста акции является ралли железной руды на китайском рынке. Цена за тонну снова поднялась выше $100. Это в целом благоприятно сказывает на ценах на сталь. Кроме того, Северсталь из российских металлургов наиболее сильно интегрирована в добычу железной руды. Менее всего — ММК, акции которой рискуют оказаться под давлением, или по крайней мере могут не показать такого же значительного роста.

Кроме того, Китай повышает антидемпинговую пошлину на некоторые стальные трубы из США и ЕС, что может повысить цены в регионе. Как отреагируют акции ТМК, пока не понятно, ведь в группе есть и европейское подразделение. Влияние, скорее, будет неоднозначным. Вчера акции выросли на 0,32%.

Азиатские площадки перед открытием российского рынка показывают разнонаправленную динамику. Гонконг снижается на 0,4%.

Сырьевые рынки также не показывают единой динами. Нефть Brent в плюсе на 0,6%. Никель прибавляет 1,35%. Медь теряет 0,2%. Золото растет на 0,4%, и окажет поддержку рублю и валютному РТС.

Американские рынки вчера выросли. Фьючерс на S&P500 сегодня растет на 0,1%. Ожидаем открытия торгов российскими индексами на положительной территории. РТС может выглядеть лучше на фоне роста ЗВР и укрепления рубля.