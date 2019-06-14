В настоящий момент фьючерсы на три ведущих фондовых индекса США торгуются разнонаправленно в пределах 0,2%. Инвесторы насторожены недавними заявлениями Дональда Трампа и его экономического советника Ларри Кудлоу, которые, очевидно, решили поднять ставки перед саммитом G-20 и возможной встречей с Си Цзиньпином.

За последние несколько дней позитивный настрой в торговых переговорах сменился предостережениями о том, что произойдёт, если соглашения не будет, – стандартное усиление переговорных позиций перед встречей. Стоит напомнить, что на 250 млрд долл. импорта из КНР уже существует барьер в 25%. В то же время президент Трамп не ставит конкретных дедлайнов по введению тарифов на ещё 325 млрд долл. китайских товаров, он оставляет этот вопрос открытым.

Достижение соглашения с Мексикой стало переломным моментом внутри недавней просадки индексов. Начался уход в рисковые активы, главным образом, акции. Сырьевые товары оказались в незначительном плюсе за счёт очередного обострения вокруг якобы атакованных Ираном нефтяных танкеров.

Не все активы оказались восприимчивы к смене риторики президента США. Золото как дорожало, так и дорожает, а доллар наоборот терял в цене на заявлениях о скором понижении ставки и до соглашения с Мексикой и после него. Со вторника восхождение фондовых индексов прервалось, но обвала не последовало – наблюдается некая консолидация после четырёх дней ралли.

Если в Америке ФРС практически готова ответить на торговые вызовы понижением ставки, то в КНР вице-премьер Госсовета Лю Хэ (он же глава китайской группы переговорщиков) призывает местные регуляторы добавить ликвидности для стимула экономики. У двух крупнейший экономик мира, оказавшихся в состоянии торговой войны, – одни и те же рецепты для противостояния внешним рискам и приближающемуся спаду.

В 15:30 в Соединённых Штатах выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству за май, а в 17:00 – предварительная оценка июньского индекса ожиданий потребителей от Мичиганского университета.

Корпоративных отчётностей эмитентов S&P 500 сегодня не будет.