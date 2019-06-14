Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2765 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения около уровня открытия.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США будет опубликовано большое количество значимых макроэкономических показателей. Наиболее важными из них станут майские данные по изменению объема розничных продаж (15.30 мск.) и предварительная оценка июньского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17.00 мск.).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.24%) и РТС (+0.27%) завершили торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов в них наметилось коррекционное падение, связанное с тем, что нефтяные котировки заметно просели в среду. Однако вчера днем цены на «черное золото» резко повысились, что позволило индексам МосБиржи и РТС отыграть утренние потери и закрепиться на позитивной территории.

Таким образом, в указанных фондовых индексах пока сохраняется позитивная долгосрочная и среднесрочная техническая картина. Однако продолжающийся сезон дивидендных отсечек в российских акциях все же способствует приостановке среднесрочного роста локального рынка. Например, сегодня состоится дивидендный разрыв в достаточно тяжеловесных бумагах нефтяной компании Роснефть.

Стоит отдельно сказать несколько слов по поводу текущего состояния нефтяного рынка. Еще в четверг утром фьючерсы на нефть сорта Brent балансировали на грани важного уровня поддержки $60 за баррель. Просадка ниже указанной отметки сформировала бы в них негативный технический сигнал. Такому варианту развития событий способствовало умеренное недельное увеличение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей. Однако, как это нередко происходит, цены на углеводородное сырье не смогли игнорировать геополитические риски. Вчера стало известно, что в Оманском заливе состоялись нападения на два нефтяных танкера. Один из них затонул. В СМИ появились неподтвержденные данные о том, что указанное нападение произошло в форме торпедной атаки. Это не позволит приписать его действиям неуправляемых террористических групп. Со стороны США уже прозвучали обвинения в причастности Ирана к указанному инциденту. Иными словами, ситуация в нефтеносном районе Персидского залива продолжает накаляться.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5.6 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка существенно смягчили недавнюю негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сдержанного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.95%). Вчера эти сильные акции сумели отыграть существенную долю состоявшегося накануне дивидендного разрыва. Бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.84%) в своем коррекционном повышении существенно отстали от голосующих акций кредитной организации.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, +4.54%) ускорили свое заметное полуторанедельное повышение. Внутри дня их прирост ненадолго превышал 14%. Вероятно, столь агрессивные покупки были связаны с ошибочной трактовкой новости о том, что эмитент направит часть средств от продажи пакета акций «Иркутскэнерго» на выплату уже утвержденных годовых дивидендов в достаточно скромном размере 0.172 руб. на акцию. В данном случае речь не идет о выплате дополнительных дивидендов.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.60%) продолжили отыгрывать недавние новости о том, что действующая дивидендная политика эмитента останется неизменной. Инициатива президента и основного акционера «Норникеля» Владимира Потанина о сокращении дивидендных выплат в связи с масштабными капитальными вложениями компании не нашла поддержки у других крупных держателей акций.

Акции Магнит (MGNТ RM, —3.46%) вчера испытали дивидендный разрыв на Московской Бирже в режиме торгов Т+2. Финальные дивиденды по этим бумагам составят 166.78 руб., что соответствует 4.4% от цены их закрытия в минувший вторник. Но не стоит забывать, что торговая сеть уже выплатила дивиденды в размере 137.38 руб. за 9 месяцев 2018 года.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —0.51%), Алроса (ALRS RM, —2.71%), Татнефть-ао (TATN RM, —0.95%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.22%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.90%), Новатэк (NVTK RM, —0.91%). Как мы видим, основные распродажи вчера состоялись в акциях нефтегазового сектора.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.4%. Японский Nikkei225 подрос на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же позитивная динамика нефтяных фьючерсов создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом.