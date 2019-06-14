Вчера российский рынок акций продолжил рост на позитивном внешнем фоне и лишь чуть-чуть не дотянул до очередного обновления исторических максимумов. Скорее всего, новый рекорд будет поставлен сегодня на открытии торгов. По крайней мере внешний фон говорит об этом: основные американские фьючерсы снова в плюсе, хоть и небольшом, прибавляет и нефть, отходя от вчерашних дневных минимумов.

Вообще с нефтью опять творятся чудеса. В среду она в очередной раз не смогла закрепиться ниже 60 долларов за баррель и вчера росла более чем на 3%, отыгрывая новость об атаке двух танкеров у берегов Ирана. Штаты, конечно же, поспешили объявить в этом виновным Иран.

Но с открытием американских фондовых площадок нефть опять пошла вниз. Похоже, что крупные фонды продолжают продавать нефтяные контракты, непонятно, правда, с какой целью. Такой ситуацией стоит воспользоваться спекулянтам: уже какой день нефть растет до открытия Америки и падает после.

В целом мы считаем покупку нефтяных контрактов оправданной как в спекулятивных, так и в среднесрочных целях. Угрозы снижения нефти в район 50-55 долларов за баррель заставят страны ОПЕК+ как минимум пролонгировать соглашение, а обострение напряженности на Ближнем Востоке также будет толкать нефть вверх.

Однако нефтяные бумаги вряд ли будут лучшими на нашем рынке сегодня. Более интересным выглядит «Норникель» — цены на никель опять прибавляют около полутора процентов, и бумага уверенно держит курс на 15 тыс руб.

Ждем и продолжения закрытия дивидендного гэпа по акциям Сбербанка, который вчера вырос почти на 2%. А вот покупать «Магнит» в расчете на столь же быстрое восстановление после дивидендной отсечки мы бы не рекомендовали – ситуация на внутреннем рынке потребления продолжает ухудшаться и компания потенциально неинтересная.

В целом мы по-прежнему не рекомендуем формировать среднесрочные портфели, поскольку не видим ни причин нынешнего сильного роста, ни большой вероятности его продолжения в будущем. Сейчас оправданы лишь точечные спекулятивные покупки.

С вероятность почти 100% совет директоров ЦБ примет сегодня решение о снижении ставки. Это потенциально негативно для рубля. Но данное решение уже учтено в котировках. Сегодня ждем продолжения укрепления российской валюты, целью которого является отметка 64,1 руб за доллар. Риторика регулятора в ходе пресс-конференции после совета директоров может привести к повышенной волатильности на валютном рынке.