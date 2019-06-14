По итогам торгов 13 июня индекс МосБиржи вырос на 0,24% до 2758,36 п., а РТС — на 0,27% до 1346,98 п. Утро на рынке начиналось с просадки на фоне провала котировок нефти днём ранее. Однако прошло совсем немного времени и нефть рванула вверх на сообщениях об очередных атаках на танкеры возле берегов ОАЭ. Это позволило российскому рынку сбросить негатив и восстановить рост. Дорожали бумаги, по которым предстоят дивидендные отсечки в ближайшие дни: «Северсталь» (+1,95%), «НЛМК» (+2,24%). По бумагам «Магнита» (-3,46%) состоялась ожидаемая просадка на фоне дивидендной отсечки. В акциях Сбербанка (+1,95%) весьма активно закрывался разрыв после дивидендной отсечки, что может свидетельствовать об активности нерезидентов. В бумагах «Интер РАО» активный рост на 4,54%, что является реакцией на решение совета директоров направить на дивиденды часть средств от продажи ПАО «Иркутскэнерго». В лидерах также акции «Газпром нефти» (+3,51%), «Мосэнерго» (+3,11%) и «Аэрофлота» (+2,7%). Активность была вновь высокой и к завершению дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 60,271 млрд рублей.

Сам рубль начинал день с ослабления против доллара, но к вечеру смог отыграть потери против американской валюты, а также значительно усилиться против евро. По данным ЦБ РФ, международные резервы выросли к 7 июня до 502,7 млрд рублей, что стало следствием переоценки активов и продолжающегося пополнения за счёт реализации бюджетного правила. Инфляция на прошедшей неделе была нулевой, а с начала года к 10 июня составила лишь 2,4% по сравнению с 2,1% за аналогичный период год назад. Годовая инфляция замедлилась до 5%. В какой-то мере данная статистика может усилить ожидания снижения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании, хотя сомнения в этом всё ещё остаются. В частности, базовая инфляция в РФ усилилась до 4,7% в мае. С другой стороны, она существенно ниже текущей ставки и ЦБ РФ всё же может пойти на политическое решение, оправданное слабым ростом ВВП в I квартале.

Торги в США завершились ростом индексов, хотя значительная часть повышения обеспечивалась спросом в бумагах энергетиков на фоне очередной атаки на танкеры вблизи берегов ОАЭ. В остальном поводов для оптимизма было мало. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 3 тыс. до 222 тыс. Торговая сеть Target Corp. (+0,05%) объявила о повышении дивидендов, но рынок ждал данное событие. Walt Disney (+4,44%) подорожал на улучшении рекомендаций инвестиционных банков. Однако всё это меркнет на фоне новостей о том, что более 600 американских компаний направили письмо, в котором призвали Д. Трампа закончить тарифную войну, которая негативно сказывается на американских потребителях, производителях, да и всей экономике США. По итогам дня DJIA поднялся на 0,39% до 26106,77 п., а S&P 500 повысился на 0,41% до 2891,64 п.

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Спросом пользовались акции нефтяных компаний, но и золото говорило о высоких геополитических рисках. Активность на биржах Китая была ниже обычного, так как данные по промышленному производству и розничным продажам публикуются в пятницу после закрытия основной сессии. Из новостей торговой войны можно отметить повышение антидемпинговых пошлин в Китае на трубопрокатную продукцию из США и ЕС в несколько раз. К 8:40 мск Nikkei 225 – 21102,35 п. (+0,33%), Hang Seng – 27159,34 п. (-0,50%), Shanghai Composite – 2898,22 п. (-0,43%).

Нефть продолжила попытки роста. Накануне в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтепродуктами. США обвинили Иран в организации атаки, а также показали видео, на котором представители Корпуса стражей революции, предположительно, снимают невзорвавшуюся мину с корпуса одного из судов. Иран отрицает какую-либо причастность к подрыву. Прочие факторы пока отошли на второй план и участники рынка следят за развитием ситуации, которая может трансформироваться в вооружённое противостояние США и Ирана. Золото, как индикатор геополитического риска, подорожало почти до $1350 за тройскую унцию. К 9:00 мск баррель нефти марки Brent стоит $61,83 (+0,85%), WTI – $52,53 (+0,48%), золото — $1349,6 (+0,44%), медь – $5841,17 (-0,26%), никель – $12025(+1,60%).

Индекс доллара подрастал на 0,07% до 97,08 п. К 9:00 мск пара EUR-USD торгуется на уровне $1,127 (-0,05%), GBP-USD – на отметке $1,268 (+0,02%), USD-JPY – 108,32 (-0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ остаётся весьма сложным. С одной стороны, мы наблюдаем рост котировок нефти, но, с другой, аппетиты к риску падают. Растут военные риски вблизи Персидского залива, а торговая война США и Китая затрагивает всё более широкий круг участников. Вполне возможно, что до встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20 над рынками будет довлеть неопределённость. Отечественный рынок стартует в минусе на фоне дивидендной отсечки в бумагах «Роснефти».