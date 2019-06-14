Аппетит к риску в конце недели остается сегментированным – развитые рынки выглядят получше развивающихся. Сдержанному подъему первых (MSCI World: +0,1%), ведомых американским фондовым рынком, вчера способствовала уверенность в смягчении политики ФРС, со скорым понижением ключевой ставки. На следующей неделе состоится заседание регулятора, от которого ждут снижения прогнозов по экономике и ставке, а также намеков на снижение ставки. Причем, согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения уже на июльском заседании почти в 85%, а в целом до конца года рынок деривативов «прайсит» аж 3 понижения. Старт цикла снижения ключевой ставки в США укладывается в наш текущий прогноз по американской экономике, но, по нашему мнению, пока нет достаточных ни конъюнктурных, ни экономических оснований для срочного и столь серьезного снижения ставки. Отметим, что S&P500 пытается вернуться к отметке 2900 пунктов при активном спросе на «защитные» активы: золото вчера превысило 1340 долл./унцию, а доходность 10-летних UST вернулась ниже 2,1%, к минимумам с 2017 года.

Развивающиеся же рынки (MSCI World: —0,4%) продолжили оставаться под давлением, в первую очередь, неопределенности относительно развития торгового конфликта США-Китай и реализации угроз Президента США Д, Трампа обложить весь китайский импорт повышенными пошлинами (видимо, до саммита G-20 новых вводных не появится). Не способствуют улучшению настроений на рынках и заявления США, обвинивших Иран во вчерашних атаках на танкеры в Оманском заливе, и события на турецком рынке.

Сегодня утром на рынках сохраняются смешанные настроения: азиатские рынки демонстрируют умеренное снижение в ожидании блока статистики по КНР (выйдут данные по пром. производству и розничным продажам за май), фьючерсы на нефть, американские и европейские индексы — - в слабом «плюсе».

По нашему мнению, внешняя конъюнктура носит, скорее, нейтральный характер для российского рынка акций, продемонстрировавшего вчера готовность продолжить повышение. Мы полагаем, что активная фаза дивидендного сезона позволит сегодня индексу МосБиржи, в отсутствие негативных сюрпризов от статистики по КНР и США, удержаться в зоне 2750-2800 пунктов и попытаться продвинуться в его середину. Внутренние события (заседание Банка России, от которого мы, как и большинство экспертов, ждем понижения ключевой ставки на 0,25%, и "отсечка" в акциях Роснефти, 11,33 руб. на акцию), вряд ли окажут существенное влияние на настроения на рынке.