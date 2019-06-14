У отечественных активов сохраняется пространство для ралли
Сегодняшнее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики обещает быть знаковым. Во-первых, согласно нашему прогнозу и ожиданиям рынка, регулятор вновь перейдет к снижению ключевой ставки (-25 бп до 7.50% годовых). Во-вторых, в моменте все еще велика неопределенность относительно того, насколько мягкой будет риторика регулятора.
Если рассуждать логически, Банк России сопроводит снижение ключевой ставки сдержанными обещаниями на будущее. Инфляция и инфляционные ожидания в РФ замедляются, но остаются на повышенном уровне. Внешние риски не уходят, пусть и видоизменяются: на смену ужесточению политики ФРС и санкционным заголовкам пришли торговые прения между США и Китаем. В подобных условиях напрашивается аккуратная формулировка со стороны регулятора («… допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки …»), нежели прямое обещание («… продолжит снижение ключевой ставки …»).
Интуитивно, однако, у нас не получается отделаться от ощущения, что Банк России найдет способ преподнести рынку мягкий сюрприз. В последние годы регулятор приучил экономистов к возможности действовать на опережение – причем, в обе стороны, в зависимости от сложившихся условий.
Даже абстрагируясь от полета интуиции относительно сегодняшнего заседания ЦБ, мы полагаем, что у отечественных активов сохраняется пространство для ралли, – пусть и более медленными темпами, чем в прошлые недели. Кривая IRS остается завышенной для сценария последнего смягчения ДКП, прежде всего, на более длинном участке (3 года 7.79%, 5 лет 7.98%). А для кривой ОФЗ растет вероятность увидеть значительно более скромные объемы первичного предложения нового госдолга на горизонте ближайших месяцев.
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