Мы возобновляем аналитическое покрытие ВТБ с новой целевой ценой 0.049 руб. за обыкновенную акцию и НЕЙТРАЛЬНЫМ рейтингом.

• Наши обновленные финансовые прогнозы учитывают стратегические цели ВТБ на 2019-22, которые недавно были представлены банком. Они выглядят довольно амбициозными, и мы видим риски их достижения в первую очередь в области практической реализации. Мы применяем повышенный CoE 20% в нашей оценке, чтобы отразить эти риски.

• Мы можем улучшить наши оценки позднее в этом году, когда увидим фактические результаты работы банка согласно объявленной стратегии и поймем, что у банка стабильная долгосрочная динамика доходов.

Стратегия: амбициозные цели… Обновленная стратегия ВТБ ставит целью постепенное повышение ROE примерно на 1 пп в год до 15% к 2022 и рост чистой прибыли с 200 млрд руб. в 2019 до 300 млрд руб. в 2022 с подразумеваемым CAGR 13.5%. На наш взгляд, это амбициозные цели, которые инвесторы хорошо воспримут в случае их достижения.

… с акцентом на развитие розницы и МСП (14-27% CAGR). Обновленная бизнес-модель ВТБ делает ставку на развитие экосистемы и lifestyle banking, которые в свою очередь должны стимулировать рост транзакционного бизнеса (аналогичную стратегию уже реализуют Сбербанк и TCS Group). Ускоренный рост комиссионного дохода (+17% CAGR) и постепенное повышение операционной эффективности станут основными факторами роста прибыли ВТБ в ближайшие годы. Банк также нацелен на снижение стоимости риска до 1.2% к 2022 против 1.6% в 2018, но мы считаем это достаточно оптимистичным предположением.

Динамика ЧПМ: результаты за 1К19 по МСФО внушают беспокойство. Стратегия ВТБ предполагает почти неизменную динамику чистой процентной маржи (ЧПМ) – 3.8% в 2022 против 3.7% в 2018. Тем не менее маржа банка составила всего 3.2% в 1К19, и банк понизил свой прогноз на 2019 до 3.5% с 3.9%. Ожидаемый ускоренный рост более маржинального розничного сегмента может оказаться недостаточным для восстановления ЧПМ до 2022 года, особенно в период снижений ключевой ставки. Этот фактор может помешать достижению банком цели по чистой прибыли.

Коэффициент выплат 50% обеспечит дивидендную доходность 10%. ВТБ пообещал повысить коэффициент выплаты дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО с 2019. Это означает, что банк должен выплатить 100 млрд рублей за 2019 и постепенно нарастит дивиденды до 150 млрд рублей к 2022. При таком сценарии обыкновенные акции должны обеспечить доходность почти 10% за 2019, что является хорошим уровнем, но лишь чуть выше, чем предлагают акции Сбербанка (9%). Кроме того, у ВТБ нет избыточного капитала, а его коэффициенты достаточности капитала обладают ограниченным запасом прочности. В случае ухудшения экономической ситуации банк может пробить добавочные буферы к нормативам, что вынудит его временно приостановить выплачивать дивиденды до тех пор, пока буферы не восстановятся.

Оценка. ВТБ торгуется со скорректированным P/BV 2019П 0.6x и P/E 2019П 3.8x, ROE 12.4%. Это относительно низкие мультипликаторы по сравнению с историческими средними значениями ВТБ и мультипликаторами сравнимых банков. Мы оцениваем основной капитал ВТБ на основе двухэтапной модели роста Гордона с нормализованным RoE 13%, и CoE равной 20% (безрисковая ставка 8%, премия за риск по акциям 6% и специфическая премия за риск реализации новой стратегии 5%). Она дает нам целевую цену 0.049 руб. за акцию и предполагает потенциал роста в 23%. Мы присваиваем бумаге рейтинг НЕЙТРАЛЬНО.