Банк России опубликовал проект указания об изменении принципов регулирования рынка потребительского кредитования, предусматривающий введение показателя долговой нагрузки заемщика – отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН или PTI). Новые правила включают 1) обязательную верификацию доходов и корректировку на неподтвержденные доходы, а также 2) введение повышающего коэффициента риска при ПДН выше 50% (против 44% на данный момент). Мы расцениваем это как негативный риск для Тинькофф-Банка (рекомендация пересматривается) и умеренно негативный для Сбербанка (Покупать, 12-мес. прогн. цена 340 руб.), давление на который смягчается за счет использования IRB-подхода и доминирующей позиции банка на рынке зарплатных счетов. Мы считаем, что новые принципы регулирования усилят давление на прибыльность банков и ограничат рост кредитования в среднесрочной перспективе, а также повысят стоимость риска Тинькофф-Банка в 2020 г. по мере приближения срока погашения ранее выданных потребительских кредитов.

Сравнительно высокая планка ПДН в 50%… Представленный регулятором план предусматривает введение дополнительного коэффициента взвешенной стоимости риска (RW) для необеспеченных потребительских кредитов при ПДН выше 50%. При ПДН в пределах 50-60% повышающий коэффициент RW составит 30–50% с постепенным увеличением до 80–90% при ПДН больше 80%. Для кредитов с ПДН меньше 50% коэффициент RW при полной стоимости кредита (ПСК) ниже 10% повышен на 30%, для других значений – оставлен без изменения. До 28 июня Банк России будет анализировать предложения банков касательно планируемых изменений, которые вступят в силу с 1 октября 2019 г. Также предлагается обсудить меры по дополнительной настройке новой системы регулирования в 2020 г.

…компенсируется требованием об обязательной верификации доходов. Банк России предлагает с 1 октября 2019 г. ввести обязательную верификацию доходов потенциальных заемщиков в целях расчета ПДН. Для заемщиков с заявленным, но не подтвержденным размером дохода (как, например, незарегистрированных самозанятых) показатель ПДН будет рассчитываться исходя из среднего уровня заработной платы в соответствующем регионе. Для кредитов на сумму до 50 тыс. руб. и автокредитов показатель ПДН до 4к20 будет рассчитываться исходя из заявленного (неподтвержденного) дохода.

Оценка последствий для сектора: часть 1. В качестве индикатора доходов потенциальных заемщиков, за исключением ипотечных кредитов, банки все больше ориентируются на историю транзакций, а не официально заявленный размер доходов. На наш взгляд, новые принципы регулирования приведут к трем основным изменениям: 1) банкам придется верифицировать доход потенциальных заемщиков (посредством заполнения форм, удостоверяющих размер уплачиваемых налогов), что удлинит процесс одобрения кредитов; 2) примерно для 15 млн человек (20% экономически активного населения страны), трудоустроенных неофициально, доступа к банковскому кредитованию будет существенно ограничен; и 3) возникнет необходимость корректировки банковских моделей на неподтвержденный доход (12% по оценкам наших экономистов).

Оценка последствий для сектора: часть 2. Мы полагаем, что в ожидании вступления в силу новых правил темпы роста необеспеченных потребительских кредитов на каком-то этапе в 2019 г. могут превысить 25%, что приведет к быстрому повышению долговой нагрузки, которую на данный момент Банк России оценивает в 44%). Однако в 2020 г. рост, по нашим оценкам, замедлится до однозначных цифр, что по мере приближения срока погашения потребительских кредитов приведет к заметному повышению стоимости риска.

Умеренно негативно для Сбербанка, очевидный риск для Тинькофф-Банка. В случае Сбербанка негативное давление на чистую прибыль, связанное с ужесточением регулирования, отчасти нивелируется доминирующей позицией банка на рынке зарплатных счетов и использованием IRB-подхода. В то же время для Тинькофф-Банка развитие кредитования станет более затруднительным (в связи с необходимостью верификации доходов потенциальных заемщиков), прибыльность таких операций – ниже в условиях перегрева рынка в ожидании нововведений, несмотря на то, что в общем объеме одобренных кредитов доля клиентов с ПДН выше 50% у Тинькофф-Банка составляет всего 15%.